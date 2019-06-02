Через знесення пам'ятника Жукову в Харкові відкрили два провадження

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Неділя, 2 червня 2019, 20:24
Нацполіція Харківської області

Харківська поліція відкрила два кримінальних провадження у зв'язку зі знесенням пам'ятника маршалу СРСР Георгію Жукову.

Як повідомляє поліція області, 2 червня о 13:40 до служби "102" надійшла інформація про пошкодження пам'ятника Жукову на проспекті Петра Григоренка.

 

"Також під час заходів група невідомих розпилила сльозогінний газ. Троє співробітників поліції, які несли службу та забезпечували правопорядок біля пам’ятника, отримали хімічний опік очей та були доставлені до лікарні", - йдеться в повідомленні.

 

Слідчими Немишлянського відділу поліції відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) та ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання згідно з санкціями статей передбачає до 5 років позбавлення волі.

"На даний час працівники поліції з’ясовують усі обставини та встановлюють осіб, причетних до скоєння злочинів", - зазначили в поліції.

Нагадаємо:

  • У неділю біля Палацу спорту в Харкові, де проходив з'їзд партії Геннадія Кернеса та Геннадія Труханова "Довіряй справам", відбулася акція протесту. Згодом учасники акції знесли пам'ятник Жукову.
  • Мер Харкова Геннадій Кернес запевнив, що пам'ятник Жукову за його допомогою та фонду партії екс-регіонала Віталія Хомутинніка "Відродження" буде відновлено якнайшвидше.
  • 9 травня Кернес закликав городян підтримати петицію про зворотне перейменування проспекту імені Петра Григоренка на проспект імені Маршала Жукова.
  • Голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович нагадав, що порушення закону про декомунізацію представником влади карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.
  • Проспект Маршала Жукова у Харкові було перейменовано на проспект Петра Григоренка у 2016 році в межах виконання закону про декомунізацію.

Українська правда

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Теми: Харків поліція декомунізація


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