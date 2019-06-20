США закликають РФ забезпечити, щоб всі обвинувачені в загибелі MH17 постали перед судом

США вітають оголошення міжнародної слідчої групи щодо MH17 і закликають Росію покарати винних.

Про це йдеться в заяві держсекретаря Майкла Помпео, поширеній держдепартаментом.

"Всі обвинувачені сьогодні були членами очолюваних Росією сил на сході України. Ми закликаємо Росію поважати і дотримуватися резолюції 2166 (2014.) Ради Безпеки ООН і забезпечити, щоб всі обвинувачені, що знаходяться в даний час в Росії, постали перед судом", - йдеться в повідомленні.

У ній також наголошується, що США "вітають сьогоднішнє оголошення про пред'явлення звинувачень чотирьом особам за їх роль в збиванні рейсу MH17 Малайзійських авіаліній 17 липня 2014 року".

"Це важлива віха в пошуках істини, і ми як і раніше впевнені в професіоналізмі і здатності голландської системи кримінального правосуддя переслідувати винних справедливим і неупередженим чином. Ми повністю підтримуємо роботу голландської влади і Спільної слідчої групи - незалежного кримінального розслідування, очолюваного Нідерландами, Австралією, Бельгією, Малайзією і Україною", - відзначає глава зовнішньополітичного відомства США.

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Нагадаємо:

Спільна слідча слідча група 19 червня назвала імена перших чотирьох підозрюванихв причетності до збиття літака. Це Сергій Дубинський (позивний "Хмурий"), Ігор Гіркін (позивний "Стрелок"), Олег Пулатов (позивний "Гюрза"), Леонід Харченко (позивний "Кріт"). Вони були оголошені у міжнародний розшук

Справу планують передати в голландський суд до кінця року.