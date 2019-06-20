США призывают РФ обеспечить, чтобы все обвиняемые в гибели MH17 предстали перед судом

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Четверг, 20 июня 2019, 04:56

США приветствуют объявление международной следственной группы по MH17 и призывают Россию наказать виновных.

Об этом идет речь в заявлении госсекретаря Майкла Помпео, распространенном госдепартаментом.

"Все обвиняемые сегодня были членами возглавляемых Россией сил на востоке Украины. Мы призываем Россию уважать и соблюдать резолюцию 2166 (2014г.) Совета Безопасности ООН и обеспечить, чтобы все обвиняемые, находящиеся в настоящее время в России, предстали перед судом", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что США "приветствуют сегодняшнее объявление о предъявлении обвинений четырем лицам за их роль в сбивании рейса MH17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года".

"Это важная веха в поисках истины, и мы по-прежнему уверены в профессионализме и способности голландской системы уголовного правосудия преследовать виновных справедливым и беспристрастным образом. Мы полностью поддерживаем работу голландских властей и Совместной следственной группы - независимого уголовного расследования, возглавляемого Нидерландами, Австралией, Бельгией, Малайзией и Украиной", - отмечает глава внешнеполитического ведомства США.

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Напомним:

  • Международная следственная группа 19 июня назвала имена первых четырех подозреваемыхв причастности к сбиванию самолета. Это Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), Леонид Харченко (позывной "Крот"). Они объявлены в международный розыск.
  • Дело планируют передать в голландский суд до конца года.
  • Первое заседание суда пройдет 9 марта 2020 года.

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Темы: MH17 США Росcия


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