Фонтан з ефектами і місце для протестів: Зеленському показали майбутню АП

Команда президента Володимира Зеленського презентувала йому концепцію нового офісу, куди має приїхати Адміністрація глави держави та пообіцяла, що на переїзд і створення нової робочої зони не буде витрачено ні копійки з державного бюджету.

Відповідне відео презентації опубліковане у Facebook "Команди Зеленського".

Перший до президента звернувся глава АП Андрій Богдан, який заявив, що реформування Адміністрації президента передбачається як матеріальне, так і ментальне.

Зокрема, перетворення АП у сучасний, європейський офіс президента.

Зеленський зазначив, що налаштований на зменшення витрат з держбюджету на утримання Адміністрації.

На що Богдан відповів, що це одне з завдань.

"Основне, що це буде за рахунок грантів європейських організацій, ЄС, і дає можливість нам збільшувати зарплати, і не давати додаткове навантаження на державний бюджет", - сказав він.

Заступник голови АП Руслан Рябошапка розповів, що логіка нової структури у тому, що по-перше, назва Адміністрація зміниться на "офіс президента", а, по-друге, він не буде більше "паралельним Кабміном", а стане місцем, де відбуватиметься аналіз політики і того, що відбувається у країні і можна буде вирішувати всі існуючи проблеми.

Зеленському показали схему нового офісу, який буде розташований в Українському домі.

Архітектор Іван Юнаков зазначив, що офіс буде добре освітлюватися, бо є багато вікон, а також велика зала на 500 осіб та інші зони.

На зауваження президента, що йому треба, щоб все було "по-сучасному" і встановлені всі системи енергозбереження, його запевнили, що все так і буде.

Також йому повідомили, що в Українському домі багато вільного місця, де можна зробити коворкінг ,в якому зможуть працювати сторонні люди, робочі групи, а також розмістити кафе, перед будівлею планується зробити фонтан зі спецефектами, де будуть гуляти люди.

Зеленський запитав, чи передбачено місце, де українці зможуть реалізовувати право на протест. Йому пообіцяли, що таке місце буде, але це треба буде зробити так, щоб не заважати іншим, зокрема, не перекриваючи проїжджу частину.

Щодо розташування кабінету, то йому запропонували обрати, куди будуть виходити вікна - на європейську площу чи на Дніпро.

Президент відповів, що краще на Європейську площу, бо це символічно.

Представники команди погодились з ним, додавши, що таким чином також люди будуть знати, що він працює, оскільки ввечері будуть бачити світло з його вікна.

Зазначається, що новий офіс передбачає простір і відкритість - стіни будуть скляні, а вся інфраструктура доступна для людей з інвалідністю.

Богдан пообіцяв, що на все це ні копійки не буде витрачено з державного бюджету.

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