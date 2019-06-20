Екскурсія Адміністрацією президента: кабінет Зеленського, безкінечні коридори та буфет

– Хочете прикол вам покажу? – звертається Зеленський до журналістів, які зібралися у його кабінеті.

Президент проводить операторів через свій величезний кабінет і заводить до маленької темної кімнати з умивальником та перукарським феном.

– Бачите, що у мене є? Голову тут не мию, мию вдома, – віджартовується Зеленський.

Минулого місяця після великого інтерв'ю перший заступник глави АП Сергій Трофімов провів "Українській правді" невеличку екскурсію по третьому поверху Адміністрації і по кабінетах інших заступників Андрія Богдана – Кирила Тимошенка та Юрія Костюка.

Після цього УП просила у прес-служби Адміністрації президента дозвіл на велику екскурсію по всіх шести поверхах головної будівлі країни.

Тривалий час нам відмовляли, посилаючись на заборони державної охорони, мовляв, Банкова – режимний об'єкт.

Однак зрештою нова влада таки вирішила відкрити свої кабінети для журналістів. Щоправда, не лише для УП, але й для найбільших українських телеканалів.

Впродовж двох годин прес-служба у супроводі кількох УДОшників водила журналістів будівлею АП.

Нам показували пишні зали офіційних прийомів, зали для переговорів президента, зали офіційних делегацій і ще безліч пафосних залів з позолотою і шкіряними кріслами.

Демонстрували кабінети звичайних робітників АП, які нагадують деканат в університеті, заводили у буфет, який має вигляд їдальні санаторію, і дозволили зайти у перукарню, де стрижуть працівників Адміністрації.

Та найцікавіше, що журналістів запустили у кабінет президента, де Зеленський особисто показував представникам медіа свою робочу обстановку.

На п'ятому та шостому поверхах АП побувати нам не вдалося. Працівники Банкової пояснили, що "там лише кабінети радників і нічого цікавого". Так само нам не показали вже відомий спортзал, де тренується президент разом з главою АП.

Перший поверх: зали для журналістів та гардероб

На першому поверсі стоять металеві рамки та сканер, наче в аеропорту, де перевіряють речі усіх відвідувачів Адміністрації.

Саме тут розташована велика зала для брифінгів та кімната для закритих зустрічей із журналістами. За часів Порошенка у цій кімнаті відбувалися зустрічі off the records з прес-секретарем президента Святославом Цеголком.

Зала для зустрічей із журналістами ВСІ ФОТО: дМИТРО ЛАРІН, УП

Дорогою подалі знаходиться парадний вхід – під час урочистих подій президент заходить в Адміністрацію через великі двері, що розташовані майже навпроти будинку з химерами.

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Поміж нескінченних коридорів на поверсі можна знайти вічно порожній гардероб та медпункт.

В коридорах Адміністрації досить прохолодно. Цьому сприяють кондиціонери та товсті стіни будівлі.

Другий поверх: кабінет Богдана і Шефіра

Далі східцями нагору нас проводять до великої зали державних заходів.

Вхід до зали держзаходів ВСІ ФОТО: дМИТРО ЛАРІН, УП

За часів президентства Порошенка тут відбувалися брифінги за участі іноземних делегацій, офіційні прийоми та нагородження.

Стіл, за яким проводять засідання РНБО

Найчастіше у залі держзаходів відбуваються засідання Ради національної безпеки.

На другому поверсі також розташований великий кабінет голови Адміністрації президента Андрія Богдана. У коридорі на шляху до його кабінету на стінах висять великі фотографії українських військових.

У часи головування на Банковій екс-глави АП Бориса Ложкіна там проходили виставки картин та фото. Цю традицію підтримували за часів його наступника Ігоря Райніна.

Фотографії на стінах хоч трохи оживляють пусті і гнітючі коридори Адміністрації.

Коридор на шляху до кабінету Богдана

Крім Богдана на цьому ж поверсі робоче місце має перший помічник президента Сергій Шефір. Раніше кабінет Шефіра належав секретарю РНБО Олександру Турчинову.

Третій поверх: кабінети заступників глави АП

Коридори третього поверху

Третій поверх – це кабінетна зона Банкової. Тут працюють перший заступник глави АП Сергій Трофімов й інші заступники Богдана – Кирило Тимошенко та Юрій Костюк.

До цього на поверсі були розташовані кабінети Віталія Ковальчука, Сергія Березенка, Юрія Стеця, Ігоря Гриніва.

Кабінет Кирила Тимошенка

По коридорах цього поверху розставлені шкіряні білі дивани і крісла для очікувань.

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Небезпека цих диванів полягає в тому, що кожен працівник поверху може підглядати, хто до кого приходить в гості, та хто з ким зустрічається.

На третьому поверсі відчувається якась безвихідь – сірі стіни, темно-зелені килими на підлозі, відсутність людей – всі сидять по кабінетах.

Четвертий поверх: тут живе президент

Металеві рамки на президентському поверсі

Це виключно президентський поверх. Тут розташовані чотири зали для переговорів та кабінет президента.

Так званий "рожевий зал" для політичних переговорів

Зала "ялинка", де відбуваються апаратні наради з департаментами

Зала для міжнародних переговорів

Щоб потрапити до Зеленського, замало пройти лише перевірку на вході. На поверсі стоять додаткові рамки, де УДОшники просять всіх відвідувачів залишати мобільні телефони та годинники.

Таке прискіпливе ставлення до годинників на Банковій з'явилося після скандалу з олігархом Олександром Онищенком, який таємно записував розмови з Порошенком.

Кабінет президента

Сам кабінет Зеленського складається з кількох великих кімнат. Основна кімната – це величезна світла зала із всюдисущою позолотою.

Робочий стіл Зеленського

На його робочому столі лежать акуратно складені документи, поруч – пишне шкіряне крісло зеленого кольору. Схожі меблі і крісла в Адміністрації "чіпенддейл" з'явилися за часів Леоніда Кучми.

Лише комплект з двох столів коштував тоді платникам податків 293 тисячі гривень. За часів Ющенка ці меблі безрезультатно намагалися продати на аукціоні, але за балансовою вартістю їх ніхто купувати не захотів.

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Праворуч від столу – величезний білий телефон закритого зв'язку. Це прямий зв'язок абсолютно з усім керівництвом держави.

– Баканов, Аваков, Князєв… А тут Богдан, Трофімов, Пристайко, Шефір, Рябошапка, – перераховує прізвища, які написані поруч з кнопками виклику на його, як каже Зеленський, "робочому айфоні".

Зеленський показує свій державний "Iphone"

– А ви проводите тут наради? Наприклад, Порошенко щоранку проводив зустрічі за участі глави АП і секретаря РНБО, – запитуємо президента.

– Слухайте, та ми можемо говорити по телефону. Я не роблю якісь наради. У мене двері відкриті, коли щось терміново – вони ходять… Як прохідний двір, – швидко відповідає Зеленський.

Якщо пройти повз основний кабінет президента у двері подалі – можна знайти кімнату, де готували до публічних виступів попередніх президентів. Там є дзеркало, умивальник для миття голови та величезний стаціонарний фен, мов у перукарні.

– Я дуже хочу переїхати. Головна проблема для мене – це терміни. Є ідея, є план, є конкретні будівлі. Але в нас уже є дуже крута ідея, що потім робити з Банковою. Це буде великий художній музей, – на прощання коментує Зеленський.

Предметної розмови з президентом не вийшло. Прес-служба наполегливо попросила залишити кабінет глави держави, щоб продовжити екскурсію.

Їдальня та перукарня

Щоб потрапити до їдальні АП, потрібно вийти через окремий вихід у внутрішній двір та повернути у сусідню будівлю ліворуч.

У їдальні на диво свіжо і не відчувається стійкого запаху їжі. На прилавках виставлені канапки з ковбасою, печення, випічка, кремові тортики.

Будівля, де розташована їдальня

Якщо ви очікуєте, що тут подають лобстерів та омарів, то дуже розчаруєтеся. На закуску тут подають салати з помідорів, огірків, тунця, авокадо.

Меню в АП

На перше пропонують гречаний суп та окрошку. На друге – філе хека, курячий шашлик, курячу печінку, котлети та зрази.

На вигляд їдальня Адміністрації нагадує санаторій. І ціни тут відносно демократичні. Приблизно на 100 гривень тут можна замовити собі і перше, і друге, і десерт з кавою.

Декор їдальні

Якщо у Верховній Раді заборонений продаж алкоголю, то в АП це правило не діє. На прилавках є горілка, коньяки, вина.

– А президент у вас тут харчується? Приходить сюди? – допитувалися журналісти у працівниць їдальні.

– Та ні, – знічено відповідали вони, не очікуючи побачити тут таку кількість камер.

Неподалік, у тому ж приміщенні, що і їдальня, розташована перукарня, де стрижуть працівників АП.

Це двокімнатне світле приміщення з білими стінами, немов у поліклініці.

Ціни на послуги в перукарні АП

Перукарки кажуть, що у них теж президенти не бувають. Але додають, що раніше заходив Ігор Райнін – колишній голова Адміністрації.

Це й не дивно, адже у кожного президента є свій перукар та гример.

Наприклад, за даними УП, Порошенко досі стрижеться у перукарки, яка обслуговує його понад десять років.

До речі, десь на території АП працює також хімчистка. Та нам її вже не показали.

Роман Кравець, фото, відео Дмитро Ларін, УП