Фонтан с эффектами и место для протестов: Зеленскому показали будущую АП

Команда президента Владимира Зеленского представила ему концепцию нового офиса, куда должна приехать Администрации главы государства и пообещала, что на переезд и создание новой рабочей зоны не будет потрачено ни копейки из государственного бюджета.

Соответствующее видео презентации опубликовано в Facebook "Команды Зеленского".

Первый к президенту обратился глава АП Андрей Богдан, который заявил, что реформирование Администрации президента предполагается как материальное, так и ментальное.

В частности, преобразование АП в современный, европейский офис президента.

Зеленский отметил, что настроен на уменьшение расходов из госбюджета на содержание Администрации.

На что Богдан ответил, что это одна из задач.

"Главное, что это будет за счет грантов европейских организаций, ЕС, и дает возможность нам увеличивать зарплаты, и не давать дополнительную нагрузку на государственный бюджет", - сказал он.

Заместитель главы АП Руслан Рябошапка рассказал, что логика новой структуры состоит в том, что во-первых, название Администрация изменится на "офис президента", а, во-вторых, он не будет больше "параллельным Кабмином", а станет местом, где будет анализ политики и того, что происходит в стране и можно будет решать все существующие проблемы.

Зеленскому показали схему нового офиса, который будет расположен в Украинском доме.

Архитектор Иван Юнаков отметил, что офис будет хорошо освещаться, потому что есть много окон, а также большой зал на 500 человек и другие зоны.

На замечание президента, что ему надо, чтобы все было "по-современному" и установлены все системы энергосбережения, его заверили, что все так и будет.

Также ему сообщили, что в Украинском доме много свободного места, где можно сделать коворкинг, в котором смогут работать посторонние люди, рабочие группы, а также разместить кафе, перед зданием планируется сделать фонтан со спецэффектами, где будут гулять люди.

Зеленский спросил, предусмотрено ли место, где украинцы смогут реализовывать право на протест. Ему пообещали, что такое место будет, но это надо будет сделать так, чтобы не мешать другим, в частности, не перекрывая проезжую часть.

Относительно размещения кабинета, то ему предложили выбрать, куда будут выходить окна - на Европейскую площадь или на Днепр.

Президент ответил, что лучше на Европейскую площадь, потому что это символично.

Представители команды согласились с ним, добавив, что таким образом также люди будут знать, что он работает, поскольку вечером будут видеть свет из его окна.

Отмечается, что новый офис предполагает пространство и открытость - стены будут стеклянные, а вся инфраструктура доступна для людей с инвалидностью.

Богдан пообещал, что на все это ни копейки не будет потрачено из государственного бюджета.

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Напомним: