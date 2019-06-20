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Найбільше у Раді хочуть бачити Гриценка, Вакарчука і Тимошенко

Четвер, 20 червня 2019, 12:51

Українці найбільше хотіли б бачити у складі наступної Верховної Ради лідера "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка, співака Святослава Вакарчука і очільницю ВО "Батьківщина" Юлію Тимошенко.

Про це свідчать результати опитування центру "Соціальний моніторинг" з 7 по 10 червня.

"Серед політиків, яких хотіли б бачити у складі нової Ради перші місця посідають Гриценко (43%), Вакарчук (38,1%) та Тимошенко (36%)", - відзначили соціологи.

 

Наступні у рейтингу екс-глава СБУ Ігор Смешко (35,3%), представник "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко (27%), мер Львова Андрій Садовий (26,8%), прем'єр Володимир Гройсман (22,7%), київський голова Віталій Кличко (19,9%), очільник радикальної партії Олег Ляшко (19,5%) та замикає десятку бажаних нардепів екс-президент Петро Порошенко (17,8%).

Опитування проводилося з 7 по 10 червня серед 2001 осіб старших 18 років. Помилка репрезентативності дослідження - 2,3%.

Згідно з опитуванням "Соцмоніторингу", партія Гриценка не долає прохідний бар'єр у 5% з результатом 4%. Партія "Голос" Вакарчука набирає 5,9% голосів, а "Батьківщина" - 9%.

Нагадаємо:

  • Результати опитування соціологічної групи "Рейтинг" від 8 по 12 червня демонстрували трохи інші цифри. "Слуга народу" має 47,1% електоральної підтримки, "Опозиційна платформа – За життя" 11,1%, партія "Голос" 8,1%, "Батьківщина" 7,3%, "Європейська Солідарність" 5,0%.

Українська правда

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Теми: ВакарчукТимошенкоГриценкоВерховна Радавибори
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