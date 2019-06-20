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Больше всего в Раде хотят видеть Гриценко, Вакарчука и Тимошенко

Четверг, 20 июня 2019, 12:51

Украинцы больше всего хотели бы видеть в составе следующей Верховной Рады лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко, певца Святослава Вакарчука и руководительницу ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса центра "Социальный мониторинг" с 7 по 10 июня.

"Среди политиков, которых хотели бы видеть в составе новой Рады первые места занимают Гриценко (43%), Вакарчук (38,1%) и Тимошенко (36%)", - отметили социологи. 

 

Следующие в рейтинге экс-глава СБУ Игорь Смешко (35,3%), представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко (27%), мэр Львова Андрей Садовый (26,8%), премьер Владимир Гройсман (22 7%), киевский председатель Виталий Кличко (19,9%), глава радикальной партии Олег Ляшко (19,5%) и замыкает десятку желаемых нардепов экс-президент Петр Порошенко (17,8%).

Опрос проводился с 7 по 10 июня среди 2001 человек старше 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования - 2,3%.

Согласно опросу "Соцмониторинга", партия Гриценко не преодолевает проходной барьер в 5% с результатом 4%. Партия "Голос" Вакарчука набирает 5,9% голосов, а "Батькивщина" - 9%.

Напомним:

  • Результаты опроса социологической группы "Рейтинг" с 8 по 12 июня демонстрировали несколько иные цифры. "Слуга народа" имеет 47,1% электоральной поддержки, "Оппозиционная платформа - За жизнь" 11,1%, партия "Голос" 8,1%, "Батькивщина" 7,3%, "Европейская Солидарность" 5,0%.

Украинская правда

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Темы: ВакарчукТимошенкоГриценкоВерховная Радавиборы
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