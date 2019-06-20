Убийство 11-летней девочки в Одесской области: полиция назвала мотив подозреваемого
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Четверг, 20 июня 2019, 13:22
Председатель Национальной полиции Сергей Князев заявил, что убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко из Одесской области было совершено на сексуальной почве.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
По его словам, полиция еще 19 июня вечером задержала человека, подозреваемого в совершении убийства девочки.
Князев отметил, что им оказался 22-летний местный житель и, по основной версии следствия, убийство было совершено на сексуальной почве.
Председатель Нацполиции добавил, что тело девочки сейчас находится в судебно-медицинском подразделении местной больницы.
Напомним:
- 13 июня 11-летняя Дарья Лукьяненко пропала в Ивановке: днем она пошла на танцы и не вернулась.
- 19 июня при обыске в одном из домохозяйств поселка полицейские обнаружили тело девочки в выгребной яме.
- Аброськин писал, что "есть человек, подозреваемый в изнасиловании и убийстве".
- Владельца дома считают главным подозреваемым, его задержали и доставили на допрос.
- Сообщалось, что задержанный признался в содеянном.
Украинская правда
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