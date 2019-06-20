Убийство 11-летней девочки в Одесской области: полиция назвала мотив подозреваемого

Председатель Национальной полиции Сергей Князев заявил, что убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко из Одесской области было совершено на сексуальной почве.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По его словам, полиция еще 19 июня вечером задержала человека, подозреваемого в совершении убийства девочки.

Князев отметил, что им оказался 22-летний местный житель и, по основной версии следствия, убийство было совершено на сексуальной почве.

Председатель Нацполиции добавил, что тело девочки сейчас находится в судебно-медицинском подразделении местной больницы.

Напомним: