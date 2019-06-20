Убийство 11-летней девочки в Одесской области: полиция назвала мотив подозреваемого

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Четверг, 20 июня 2019, 13:22

Председатель Национальной полиции Сергей Князев заявил, что убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко из Одесской области было совершено на сексуальной почве.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По его словам, полиция еще 19 июня вечером задержала человека, подозреваемого в совершении убийства девочки.

Князев отметил, что им оказался 22-летний местный житель и, по основной версии следствия, убийство было совершено на сексуальной почве.

Председатель Нацполиции добавил, что тело девочки сейчас находится в судебно-медицинском подразделении местной больницы.

Напомним:

  • 13 июня 11-летняя Дарья Лукьяненко пропала в Ивановке: днем ​​она пошла на танцы и не вернулась.
  • 19 июня при обыске в одном из домохозяйств поселка полицейские обнаружили тело девочки в выгребной яме.
  • Аброськин писал, что "есть человек, подозреваемый в изнасиловании и убийстве".
  • Владельца дома считают главным подозреваемым, его задержали и доставили на допрос.
  • Сообщалось, что задержанный признался в содеянном.

Украинская правда

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Темы: полиция Князев Одесская область убийство дети


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