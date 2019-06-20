"Дихаємо реальною отрутою": міністр звертає увагу на наслідки спеки в Києві

Міністр закордонних справ Павло Клімкін звертає увагу на проблему високого рівня забруднення повітря в Києві.

Про це він написав 20 червня на своїй сторінці у Facebook.

"Влітку заведено бідкатися через спеку, планувати зустрічі з урахуванням наявності кондиціонерів та радіти прохолоді вночі. Але ми забуваємо про інший, набагато важливіший бік високої температури повітря… Спека – це насамперед небезпека, яка виносить на поверхню вади великих міст", – зазначає міністр.

Оскільки рівень забруднення повітря в Києві наразі просто зашкалює, міністр пропонує скористатися сталими практиками західних міст.

"Вплинути, принаймні, на автомобільний трафік, знизивши загазованість в спекотний період. Ми зараз дихаємо концентрованим діоксидом азоту – реальною отрутою, що викидається машинами в повітря та повністю розкриває свій потенціал саме на спеці", – пише міністр.

"Я, звичайно, не закликаю обмежувати рух по номерах машин (сьогодні виїжджають автомобілі з парними номерами, завтра – з непарними) – для нас це було б вже занадто. А от мотивувати людей заповнювати всі місця в автомобілі (замість того, щоб кожен їхав своєю машиною), зробивши для них окремі смуги на проблемних ділянках великих автотрас або дозволивши використовувати вже існуючі виділені автобусні смуги – ідея на подумати. Так, до речі, ще й трохи з заторами поборемося", – пропонує Клімкін.

За його словами, це "реально діючі практики Заходу: копіювати, можливо, й не варто, але повчитись точно можна".

"Розумію, що невдоволених водіїв буде багато. Навіть більше, ніж під час марафонів та забігів. Але з ними, мабуть, і варто для початку порадитись. Адже те, чим ми дихаємо на щоденній основі, важливіше. Зараз ми просто вбиваємо себе, своїх дітей та своїх батьків. І це теж нескладно було б пояснити", – резюмує міністр.

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