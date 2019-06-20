Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Дышим реальным ядом": министр обращает внимание на последствия жары в Киеве

Четверг, 20 июня 2019, 13:57

Министр иностранных дел Павел Климкин обращает внимание на проблему высокого уровня загрязнения воздуха в Киеве

Об этом он написал 20 июня на своей странице в Facebook.

"Летом принято причитать из-за жары, планировать встречи с учетом наличия кондиционеров и радоваться прохладе ночью. Но мы забываем о другом, гораздо важнее сторону высокой температуры воздуха... Жара - это прежде всего опасность, которая выносит на поверхность недостатки больших городов", – отмечает министр.

Поскольку уровень загрязнения воздуха в Киеве сейчас просто зашкаливает, министр предлагает воспользоваться постоянными практиками западных городов.

"Повлиять по крайней мере на автомобильный трафик, снизив загазованность в жаркий период. Мы сейчас дышим концентрированным диоксидом азота – реальным ядом, который выбрасывают машины в воздух и полностью он раскрывает свой потенциал именно на жаре", - пишет министр.

"Я, конечно, не призываю ограничивать движение по номерам машин (сегодня выезжают автомобили с четными номерами, завтра - с нечетными) - для нас это было бы уже слишком. А вот мотивировать людей заполнять все места в автомобиле (вместо того, чтобы каждый ехал на своей машине), сделав для них отдельные полосы на проблемных участках крупных автотрасс или позволив использовать уже существующие выделенные автобусные полосы – идея на подумать. Да, кстати, еще и немного с пробками поборемся", – предлагает Климкин.

По его словам, это "реально действующие практики Запада: копировать, возможно, и не стоит, но поучиться точно можно".

"Понимаю, что недовольных водителей будет много. Даже больше, чем во время марафонов и забегов. Но с ними, пожалуй, и стоит для начала посоветоваться. Ведь то, чем мы дышим на ежедневной основе, важнее. Сейчас мы просто убиваем себя, своих детей и своих родителей. И это тоже несложно было бы объяснить", – резюмирует министр.

Напомним:

  • По данным метеорологов, в течение 18 - 19 июня уровень загрязнения диоксидом азота достиг 6 среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация) в районах: Оболонского проспекта; Бессарабской и Демеевской площадей.
  • По прогнозу Гидрометцентра, метеорологические условия, способствующие загрязнению (жаркий характер погоды, поле повышенного давления, слабый ветер в приземном слое, ночные приземные инверсии), удержатся в Киеве как минимум до 24 июня.

Украинская правда
Темы: Киев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Киев
Ключевые мосты в Ровно и Житомире в критическом состоянии, но в лучшем, чем в Киеве - проверка
Нацполиция проводит следственные действия на объектах, связанных с "Киевгорстроем"
СМИ показали, как заканчивают готовить трезубец на щит "Батьківщини-матері"
Последние новости
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
Все новости...
Реклама: