"Дышим реальным ядом": министр обращает внимание на последствия жары в Киеве

Министр иностранных дел Павел Климкин обращает внимание на проблему высокого уровня загрязнения воздуха в Киеве

Об этом он написал 20 июня на своей странице в Facebook.

"Летом принято причитать из-за жары, планировать встречи с учетом наличия кондиционеров и радоваться прохладе ночью. Но мы забываем о другом, гораздо важнее сторону высокой температуры воздуха... Жара - это прежде всего опасность, которая выносит на поверхность недостатки больших городов", – отмечает министр.

Поскольку уровень загрязнения воздуха в Киеве сейчас просто зашкаливает, министр предлагает воспользоваться постоянными практиками западных городов.

"Повлиять по крайней мере на автомобильный трафик, снизив загазованность в жаркий период. Мы сейчас дышим концентрированным диоксидом азота – реальным ядом, который выбрасывают машины в воздух и полностью он раскрывает свой потенциал именно на жаре", - пишет министр.

"Я, конечно, не призываю ограничивать движение по номерам машин (сегодня выезжают автомобили с четными номерами, завтра - с нечетными) - для нас это было бы уже слишком. А вот мотивировать людей заполнять все места в автомобиле (вместо того, чтобы каждый ехал на своей машине), сделав для них отдельные полосы на проблемных участках крупных автотрасс или позволив использовать уже существующие выделенные автобусные полосы – идея на подумать. Да, кстати, еще и немного с пробками поборемся", – предлагает Климкин.

По его словам, это "реально действующие практики Запада: копировать, возможно, и не стоит, но поучиться точно можно".

"Понимаю, что недовольных водителей будет много. Даже больше, чем во время марафонов и забегов. Но с ними, пожалуй, и стоит для начала посоветоваться. Ведь то, чем мы дышим на ежедневной основе, важнее. Сейчас мы просто убиваем себя, своих детей и своих родителей. И это тоже несложно было бы объяснить", – резюмирует министр.

Напомним: