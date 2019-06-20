Филарет на собственном так называемом соборе "возобновил УПЦ КП"

Так называемый поместный "собор Украинской православной церкви Киевского патриархата" постановил восстановить существования ликвидированной церкви и отменил признание Православной церкви Украины.

Об этом говорится в решении "собора" Филарета от 20 июня.

В частности, "собор" отменил постановление поместного собора 15 декабря 2018 года, где объединилось украинское православие и была ликвидирована УПЦ КП.

Сторонники патриарха Филарета утверждают, что никакого собора 15 декабря не было.

"Это был не поместный собор, а собрание подписей архиереев, одного священника и двух мирян об условной ликвидации УПЦ КП, по требованию вселенского Константинопольского патриарха Варфоломея", - говорится в тексте постановления.

"Поместный собор заявляет и постановляет, что УПЦ КП, зарегистрированная государственным органом и продолжает существование и деятельность", - добавили по итогам так называемого собора.

ФОТО РОМАНА РОМАНЮКА, УП

Также на съезде подтвердили, что главой УПЦ КП остается Филарет.

У Филарета считают, что томос об автокефалии "не соответствует уставу автокефальных церквей и потому ставит УПЦ в зависимость от Константинопольского патриархата".

"Нас не устраивает содержание томоса об автокефалии Православной церкви Украины", - отметили в постановлении собора ликвидированной церкви.

Отметим, что на начало съезда на "собор" не было ни одного украинского архиерея. Большинство из архиереев бывшей УПЦ КП, которая на объединительном соборе 15 декабря 2018 влилась в ПЦУ, проигнорировали призывы патриарха Филарета.

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Напомним: