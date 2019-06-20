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Путін заявив, що зустрічався з Медведчуком з приводу українських моряків

Четвер, 20 червня 2019, 14:31

Президент Росії Володимир Путін розповів, що зустрічався зі своїм кумом і главою політради партії "Опозиційна платформа - за життя" Віктором Медведчуком, з яким говорили про звільнення українців, які перебувають у в'язницях РФ.

Про це він сказав під час прямої лінії в четвер, відповідаючи на питання про перспективи Мінських переговорів, і чи звертався Медведчук відносно звільнення українців, які знаходяться в російських в'язницях.

"Ці питання ніколи не зникають з поля нашого зору", - заявив Путін.

Він зазначив, що Медведчук раніше займався питанням обміну заручниками і звільнення політв'язнів за дорученням колишнього президента України Петра Порошенка, і тепер - самостійно.

"Але почалося все з доручення президента Порошенка", - уточнив президент РФ.

За його словами, Медведчук "занадто близько сприймає всі ці проблеми".

"Зовсім недавно він був теж і ставив питання про звільнення українських моряків затриманих в ході інциденту в Керченській протоці. Стояло питання і про звільнення ще ряду конкретних осіб, які засуджені і перебувають в місцях позбавлення волі в РФ", - сказав Путін.

Він додав, що питання подібного роду повинні вирішуватися в комплексі.

"Перш, ніж вирішувати їх, ми повинні подумати, як складеться доля тих громадян, які нам цікаві, в тому числі громадян РФ, які перебувають в подібній ситуації на території України", - заявив російський президент.

Нагадаємо:

  • Україна тривалий час веде переговори про обмін росіян, затриманих і засуджених в Україні, на політв'язнів Кремля та заручників на окупованих територіях.
  • 21 грудня 2018 року Україна пропонувала Росії провести обмін утримуваних осіб у форматі 22 на 22 і 79 на 19 5 січня.
  • Але Росія та її маріонетки проігнорували цю пропозицію.
  • Глава політради партії "Опозиційна платформа – За життя" і кум президента РФ Віктор Медведчук заявив, що п'ятий президент України Петро Порошенко сам блокував обмін заручниками, і якби була воля Порошенка, то обмін був би за 5 днів.

Українська правда

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Теми: ПутінМедведчукРосіяУкраїназаручники
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