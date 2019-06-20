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Путин заявил, что встречался с Медведчуком по поводу украинских моряков

Четверг, 20 июня 2019, 14:31

Президент России Владимир Путин рассказал, что встречался со своим кумом и главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктором Медведчуком, с которым говорили об освобождении украинцев, находящихся в тюрьмах РФ.

Об этом он сказал во время прямой линии в четверг, отвечая на вопрос о перспективах Минских переговоров, и обращался ли Медведчук относительно освобождения украинцев, которые содержатся в российских тюрьмах..

"Эти вопросы никогда не исчезают из поля нашего зрения", - заявил Путин.

Он отметил, что Медведчук ранее занимался вопросом обмена заложниками и освобождения политузников по поручению бывшего президента Украины Петра Порошенко, и теперь - самостоятельно.

"Но началось все с поручения президента Порошенко", - уточнил президент РФ.  

По его словам, Медведчук "слишком близко воспринимает все эти проблемы".

"Совсем недавно он был тоже и ставил вопрос об освобождении украинских моряков задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе. Стоял вопрос и об освобождении еще ряда конкретных лиц, которые осуждены и находятся в местах лишения свободы в РФ", - сказал Путин.

Он добавил, что вопросы подобного рода должны решаться в комплексе.

"Прежде, чем решать их,  мы должны подумать, как сложится судьба тех граждан, которые нам интересны, в том числе граждан РФ, которые находятся в подобной ситуации на территории Украины", - заявил российский президент.

Напоминаем:

  • Украина длительное время ведет переговоры об обмене россиян, осужденных в Украине на политзаключенных Кремля и заложников на оккупированных территориях.
  • 21 декабря 2018 года Украина предлагала России провести обмен удерживаемых лиц в формате 22 на 22 и 79 на 19 5 января.
  • Но Россия и ее марионетки проигнорировали это предложение.
  • Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и кум президента РФ Виктор Медведчук заявил, что пятый президент Украины Петр Порошенко сам блокировал обмен заложниками, и если бы была воля Порошенко, то обмен был бы за 5 дней.

Украинская правда
Темы: ПутинМедведчукРосcияУкраиназаложники
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