Путин заявил, что встречался с Медведчуком по поводу украинских моряков
Президент России Владимир Путин рассказал, что встречался со своим кумом и главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктором Медведчуком, с которым говорили об освобождении украинцев, находящихся в тюрьмах РФ.
Об этом он сказал во время прямой линии в четверг, отвечая на вопрос о перспективах Минских переговоров, и обращался ли Медведчук относительно освобождения украинцев, которые содержатся в российских тюрьмах..
"Эти вопросы никогда не исчезают из поля нашего зрения", - заявил Путин.
Он отметил, что Медведчук ранее занимался вопросом обмена заложниками и освобождения политузников по поручению бывшего президента Украины Петра Порошенко, и теперь - самостоятельно.
"Но началось все с поручения президента Порошенко", - уточнил президент РФ.
По его словам, Медведчук "слишком близко воспринимает все эти проблемы".
"Совсем недавно он был тоже и ставил вопрос об освобождении украинских моряков задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе. Стоял вопрос и об освобождении еще ряда конкретных лиц, которые осуждены и находятся в местах лишения свободы в РФ", - сказал Путин.
Он добавил, что вопросы подобного рода должны решаться в комплексе.
"Прежде, чем решать их, мы должны подумать, как сложится судьба тех граждан, которые нам интересны, в том числе граждан РФ, которые находятся в подобной ситуации на территории Украины", - заявил российский президент.
Напоминаем:
- Украина длительное время ведет переговоры об обмене россиян, осужденных в Украине на политзаключенных Кремля и заложников на оккупированных территориях.
- 21 декабря 2018 года Украина предлагала России провести обмен удерживаемых лиц в формате 22 на 22 и 79 на 19 5 января.
- Но Россия и ее марионетки проигнорировали это предложение.
- Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и кум президента РФ Виктор Медведчук заявил, что пятый президент Украины Петр Порошенко сам блокировал обмен заложниками, и если бы была воля Порошенко, то обмен был бы за 5 дней.