Філарет: Якщо ПЦУ захоче, ми приймемо її в Київський патріархат
Патріарх Філарет вважає, що він не розколює Православну церкву України, бо УПЦ Київського патріархату існувала раніше.
Про це він заявив журналістам після засідання так званого "помісного собору КП"20 червня.
"Це не розкол. Ми функціонуємо з 1992 року, а ПЦУ – з 2018-го. То хто від кого відколовся", - сказав Філарет.
За його словами, зараз в Україні існуватиме три церкви: УПЦ Московського патріархату, ПЦУ на чолі з митрополитом Епіфанієм та УПЦ Київського патріархату.
"Якщо вони (служителі ПЦУ – ред.) захочуть, ми приймемо їх назад", - заявив Філарет.
На запитання УП, чи вважає він нормальним, що троє архієреїв, які були присутні у Володимирському соборі, скасували рішення про ліквідацію КП перед Об'єднавчим собором 15 грудня, за яке голосували 40 митрополитів, архієпископів та єпископів, Філарет відповів:
"Нормально. Бо сила не в більшості, а в правді. Якби рахували більшість, то правда була б у Московського патріархату, у нього більше єпископів".
Філарет: це нормально, що меншість скасувала рішення більшості pic.twitter.com/yvh4vDoJPH— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 20 червня 2019 р.
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Нагадаємо:
- Колишній предстоятель УПЦ КП патріарх Філарет останнім часом почав конфліктувати із предстоятелем ПЦУ митрополитом Епіфанієм.
- За словами Філарета, обрання Епіфанія стало можливим, бо Філарету було обіцяно збереження влади у церкві. Однак цю "обіцянку" порушили.
- Через це Філарет останнім часом виступав з критикою керівництва ПЦУ, Константинополя та навіть томосу про автокефалію.
- На 20 червня він скликав "помісний собор", який має відновити існування УПЦ КП.
- У той же час у керівництві ПЦУ заявляють, що Філарет не має права скликати жодний собор, а зібрання у Володимирському соборі буде неканонічним і означатиме церковне розділення з усіма канонічними та юридичними наслідками.
- 20 червня Філарет на власному так званому соборі "відновив УПЦ КП".