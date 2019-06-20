Філарет: Якщо ПЦУ захоче, ми приймемо її в Київський патріархат

Патріарх Філарет вважає, що він не розколює Православну церкву України, бо УПЦ Київського патріархату існувала раніше.

Про це він заявив журналістам після засідання так званого "помісного собору КП"20 червня.

"Це не розкол. Ми функціонуємо з 1992 року, а ПЦУ – з 2018-го. То хто від кого відколовся", - сказав Філарет.

За його словами, зараз в Україні існуватиме три церкви: УПЦ Московського патріархату, ПЦУ на чолі з митрополитом Епіфанієм та УПЦ Київського патріархату.

"Якщо вони (служителі ПЦУ – ред.) захочуть, ми приймемо їх назад", - заявив Філарет.

На запитання УП, чи вважає він нормальним, що троє архієреїв, які були присутні у Володимирському соборі, скасували рішення про ліквідацію КП перед Об'єднавчим собором 15 грудня, за яке голосували 40 митрополитів, архієпископів та єпископів, Філарет відповів:

"Нормально. Бо сила не в більшості, а в правді. Якби рахували більшість, то правда була б у Московського патріархату, у нього більше єпископів".

Філарет: це нормально, що меншість скасувала рішення більшості pic.twitter.com/yvh4vDoJPH — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 20 червня 2019 р.

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