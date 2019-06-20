Филарет: Если ПЦУ захочет, мы примем ее в Киевский патриархат

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Четверг, 20 июня 2019, 14:33

Патриарх Филарет считает, что он не раскалывает Православную церковь Украины, потому что УПЦ Киевского патриархата существовала ранее.

Об этом он заявил журналистам после заседания так называемого "поместного собора КП" 20 июня.

"Это не раскол. Мы функционируем с 1992 года, а ПЦУ – с 2018-го. Так кто от кого откололся", - сказал Филарет.

По его словам, сейчас в Украине будет существовать три церкви: УПЦ Московского патриархата, ПЦУ во главе с митрополитом Епифанием и УПЦ Киевского патриархата.

"Если они (служители ПЦУ – ред.) захотят, мы примем их обратно", - заявил Филарет.

На вопрос УП, считает ли он нормальным, что трое архиереев, которые присутствовали во Владимирском соборе, отменили решение о ликвидации КП перед Объединяющим собором 15 декабря, за которое голосовали 40 митрополитов, архиепископов и епископов, Филарет ответил:

"Нормально. Ибо сила не в большинстве, а в правде. Если бы считали большинство, то правда была бы у Московского патриархата, у него больше епископов".

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Напомним:

  • Бывший предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет в последнее время начал конфликтовать с предстоятелем ПЦУ митрополитом Епифанием.
  • По словам Филарета, избрание Епифания стало возможным, потому Филарету было обещано сохранение власти в Церкви. Однако это "обещание" нарушили.
  • Поэтому Филарет последнее время выступал с критикой руководства ПЦУ, Константинополя и даже томоса об автокефалии.
  • На 20 июня он созвал "поместный собор", который должен восстановить существование УПЦ КП.
  • В то же время в руководстве ПЦУ заявляют, что Филарет не имеет права созывать никакой собор, а собрание во Владимирском соборе будет неканоническим и будет означать церковное разделение со всеми каноническими и юридическими последствиями.
  • 20 июня Филарет на собственном так называемом соборе "возобновил УПЦ КП".

Роман Романюк, УП

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Темы: церковь Филарет Православная Церковь Украины


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