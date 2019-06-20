Филарет: Если ПЦУ захочет, мы примем ее в Киевский патриархат

Патриарх Филарет считает, что он не раскалывает Православную церковь Украины, потому что УПЦ Киевского патриархата существовала ранее.

Об этом он заявил журналистам после заседания так называемого "поместного собора КП" 20 июня.

"Это не раскол. Мы функционируем с 1992 года, а ПЦУ – с 2018-го. Так кто от кого откололся", - сказал Филарет.

По его словам, сейчас в Украине будет существовать три церкви: УПЦ Московского патриархата, ПЦУ во главе с митрополитом Епифанием и УПЦ Киевского патриархата.

"Если они (служители ПЦУ – ред.) захотят, мы примем их обратно", - заявил Филарет.

На вопрос УП, считает ли он нормальным, что трое архиереев, которые присутствовали во Владимирском соборе, отменили решение о ликвидации КП перед Объединяющим собором 15 декабря, за которое голосовали 40 митрополитов, архиепископов и епископов, Филарет ответил:

"Нормально. Ибо сила не в большинстве, а в правде. Если бы считали большинство, то правда была бы у Московского патриархата, у него больше епископов".

Філарет: це нормально, що меншість скасувала рішення більшості pic.twitter.com/yvh4vDoJPH — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 20 червня 2019 р.

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Напомним: