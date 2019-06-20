КСУ признал конституционным указ Зеленского о роспуске Рады

Конституционный суд признал конституционным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады 8 созыва и назначении досрочных парламентских выборов.

Об этом "Украинской правде" сообщают несколько источников, независимых друг от друга.

По словам двух собеседников УП, "за" проголосовали 11 судей из 17.

Сообщение подтвердила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

Она разместила пост в Facebook с месседжем "Теперь все на выборы 21 июля!", правда позже удалила его.

Напомним: