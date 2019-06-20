КСУ признал конституционным указ Зеленского о роспуске Рады

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Четверг, 20 июня 2019, 16:31

Конституционный суд признал конституционным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады 8 созыва и назначении досрочных парламентских выборов.

Об этом "Украинской правде" сообщают несколько источников, независимых друг от друга.

По словам двух собеседников УП, "за" проголосовали 11 судей из 17.

Сообщение подтвердила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. 

Она разместила пост в Facebook с месседжем "Теперь все на выборы 21 июля!", правда позже удалила его.

 

Напомним:

  • 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов на 21 июля.
  • В тот же день группа депутатов "Народного фронта" внесла в Конституционный суд представление о конституционности указа о внеочередных выборах в ВР.
  • Народные депутаты внесли в Конституционный суд представление о конституционности указа о внеочередных выборах в ВР.
  • На отрытой части заседания члены Конституционного суда, среди прочего, обратили внимание, что Верховная Рада не предоставила поименный состав коалиции, отсутствие которой якобы является основанием для роспуска парламента.
  • Депутаты, которые считают указ президента неконституционным, говорили, что он нарушил право граждан избирать депутатов на 5 лет и право депутатов создать новую коалицию.

Украинская правда

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Темы: Зеленский Верховная Рада виборы


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