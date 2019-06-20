КС опубликовал официальное решение об указе про роспуск Рады
Конституционный Суд признал конституционным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады 8-го созыва.
Официальное сообщение появилось на сайте суда.
В КС отметили, что из-за отсутствия четких законодательных норм возник конституционный конфликт между президентом и Верховной Радой относительно оснований досрочного прекращения полномочий, который не имеет правового решения, так как Конституция "не определяет порядка прекращения деятельности коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины, а регламент Верховной Рады Украины, вопреки требованиям статьи 83 Конституции Украины, не предусматривает порядка прекращения деятельности коалиции депутатских фракций депутатских фракций в Верховной Раде Украины".
"Конституционный Суд Украины констатировал, что решение конституционного конфликта народом путем проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины отвечает требованиям части второй статьи 5 Конституции Украины", - сказано в сообщении.
Решение КС не может быть обжаловано. В голосовании приняли участие 16 судей.
Напомним:
- 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспускеВерховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов на 21 июля.
- В тот же день группа депутатов "Народного фронта" внесла в Конституционный суд представление о конституционности указа о внеочередных выборах в ВР.
- Народные депутаты внесли в Конституционный суд представление о конституционности указа о внеочередных выборах в ВР.
- На отрытой части заседания члены Конституционного суда, среди прочего, обратили внимание, что Верховная Рада не предоставила поименный состав коалиции, отсутствие которой якобы является основанием для роспуска парламента.
- Депутаты, которые считают указ президента неконституционным, говорили, что он нарушил право граждан избирать депутатов на 5 лет и право депутатов создать новую коалицию.