КС опубликовал официальное решение об указе про роспуск Рады

Конституционный Суд признал конституционным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады 8-го созыва.

Официальное сообщение появилось на сайте суда.

В КС отметили, что из-за отсутствия четких законодательных норм возник конституционный конфликт между президентом и Верховной Радой относительно оснований досрочного прекращения полномочий, который не имеет правового решения, так как Конституция "не определяет порядка прекращения деятельности коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины, а регламент Верховной Рады Украины, вопреки требованиям статьи 83 Конституции Украины, не предусматривает порядка прекращения деятельности коалиции депутатских фракций депутатских фракций в Верховной Раде Украины".

"Конституционный Суд Украины констатировал, что решение конституционного конфликта народом путем проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины отвечает требованиям части второй статьи 5 Конституции Украины", - сказано в сообщении.

Решение КС не может быть обжаловано. В голосовании приняли участие 16 судей.

Напомним: