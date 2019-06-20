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В АП запропонували допомогу експрацівникам каналу ZIK

Четвер, 20 червня 2019, 20:42
В АП запропонували допомогу експрацівникам каналу ZIK

Представники Адміністрації президента в середу 19 червня зустрілися з колишніми працівниками телеканалу ZIK, які звільнилися з каналу після його купівлі соратником Віктора Медведчука – Тарасом Козаком.

Зустріч підтвердили відповідальна за департамент інформаційної політики АП Ірина Побєдоносцева та заступник голови АП Кирило Тимошенко, передає "Детектор медіа".

Згідно з повідомленням, вели переговори близько 15 осіб, які пішли з телеканалу, зокрема "його керівництво майже в повному складі, усі "топи" – і журналістські, менеджерські та редакторські".

"Ми обговорювали ситуацію, що склалася; скільки людей у них пішло; які в них далі плани; чим може допомогти їм адміністрація. Ми розповіли, що ми працюємо на законодавчому рівні для того, щоб такі ситуації не відбувалися", – розповів Тимошенко.

Крім того, як зазначає видання, Побєдоносцева пояснила зустріч тим, що сторони вирішували, "яким чином потенціал від журналістів може бути використаний надалі в розбудові медіа".

Після зміни власника з ZIK пішли гендиректор медіахолдингу Ігор Туркевич, керівниця департаменту виробництва власних програм Ольга Мовчан, шеф-редактор новин телеканалу Роман Недзельський, головна редакторка ІА ZIK Тетяна Вергелес, автор і ведучий Вахтанг Кіпіані, журналісти Сергій Рахманін і Тетяна Даниленко.

Нагадаємо:

  • Соратник Медведчука, народний депутат від "Опозиційного блоку" Тарас Козак 14 червня став власником телевізійних мовників телеканалу ZIK.
  • Тепер він володіє трьома каналами і створює на базі "112 Україна", NewsOne та ZIK медіахолдинг "Новини".
  • Канали Козака регулярно крутять відеозаписи промов Медведчука, який є кумом президента РФ Володимира Путіна, висвітлюють події за участю Медведчука, просувають вигідні йому тези.

"Українська правда" в Threads

Теми: Адміністрація президентаМедведчуктелебачення
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