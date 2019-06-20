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В АП предложили помощь экссотрудникам канала ZIK

Четверг, 20 июня 2019, 20:42
В АП предложили помощь экссотрудникам канала ZIK

Представители Администрации президента в среду 19 июня встретились с бывшими сотрудниками телеканала ZIK, которые уволились из канала после его покупки соратником Виктора Медведчука Тарасом Козаком.

Встречу подтвердили ответственная за департамент информационной политики АП Ирина Победоносцева и заместитель главы АП Кирилл Тимошенко, передает "Детектор медиа".

Согласно сообщению, вели переговоры около 15 человек, которые ушли из телеканала, в частности, "руководство почти в полном составе, все "топы" журналистские, менеджерские и редакторские".

"Мы обсуждали сложившуюся ситуацию; сколько людей у ​​них ушло, какие у них дальше планы: чем может помочь им администрация. Мы рассказали, что мы работаем на законодательном уровне для того, чтобы такие ситуации не происходили", - рассказал Тимошенко.

Кроме того, как отмечает издание, Победоносцева поделилась темой встречи. По ее словам, стороны решали, "каким образом потенциал от журналистов может быть использован в дальнейшем в развитии медиа".

После смены собственника с ZIK ушли гендиректор медиахолдинга Игорь Туркевич, руководитель департамента производства собственных программ Ольга Мовчан, шеф-редактор новостей телеканала Роман Недзельский, главный редактор ИА ZIK Татьяна Вергелес, автор и ведущий Вахтанг Кипиани, журналисты Сергей Рахманин и Татьяна Даниленко.

Напомним:

  • Соратник Медведчука, народный депутат от "Оппозиционного блока" Тарас Козак 14 июня стал владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK.
  • Теперь он владеет тремя каналами и создает на базе "112 Украина", NewsOne и ZIK медиахолдинг "Новости".
  • Каналы Козака регулярно крутят видеозаписи выступлений Медведчука, который является кумом президента РФ Владимира Путина, освещают события с участием Медведчука, продвигают выгодные ему тезиса.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Администрация президентаМедведчуктелевидение
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