Протест проти Портнова: Студенти КНУ ночуватимуть під кабінетом ректора

Студенти Київського національного університету ім. Шевченка, які протестують проти призначення екс-заступника голови АП Андрія Портнова на кафедру конституційного права, ночуватимуть під приймальнею ректора Леоніда Губерського.

Про це повідомляє кореспондент Української правди.

Студенти кілька годин намагалися зв'язатись із ректором КНУ, але його телефон відключений.

Працівники вузу пояснили, що з Губерським можна буде поспілкуватися завтра о 10 ранку.

Після цього студенти, які влаштували сидячий протест під його кабінетом, вирішили ночувати в стінах університету.

Згодом Губерський таки вийшов на зв'язок, але відмовився приїхати до студентів, і сказав, що може зустрітися з протестувальниками завтра вранці.

Втім, студенти вирішили дочекатися ректора у вузі й облаштовуються на ночівлю.

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