Протест против Портнова: Студенты КНУ будут ночевать под кабинетом ректора
Студенты Киевского национального университета им. Шевченко, протестующие против назначения экс-заместителя главы АП Андрея Портнова на кафедру конституционного права, будут ночевать под приемной ректора Леонида Губерского.
Об этом сообщает корреспондент Украинской правды.
Студенты несколько часов пытались связаться с ректором КНУ, но его телефон отключен.
Сотрудники вуза объяснили, что с Губерским можно пообщаться завтра в 10 утра.
После этого студенты, которые устроили сидячий протест под его кабинетом, решили ночевать в стенах университета.
Впоследствии Губерский таки вышел на связь, но отказался приехать к студентам, и сказал, что может встретиться с протестующими завтра утром.
Впрочем, студенты решили дождаться ректора в вузе и обустраиваются на ночлег.
Напомним:
- 20 июня в 18:30 студенты начали протест возле красного корпуса университета Шевченко.
- Ранее из-за возвращения Портнова к преподаванию в КНУ студенты, сотрудники, преподаватели и выпускники университета выдвинули два требования: отмену приказа о трудоустройстве и публичное извинение от ректора КНУ Леонида Губерского за назначение Портнова.
- Портнов возобновился на кафедре конституционного права юридического факультета КНУ 19 июня.
- После побега Януковича Портнов покинул Украину и пять лет находился за границей.