Протест против Портнова: Студенты КНУ будут ночевать под кабинетом ректора

Студенты Киевского национального университета им. Шевченко, протестующие против назначения экс-заместителя главы АП Андрея Портнова на кафедру конституционного права, будут ночевать под приемной ректора Леонида Губерского.

Об этом сообщает корреспондент Украинской правды.

Студенты несколько часов пытались связаться с ректором КНУ, но его телефон отключен.

Сотрудники вуза объяснили, что с Губерским можно пообщаться завтра в 10 утра.

После этого студенты, которые устроили сидячий протест под его кабинетом, решили ночевать в стенах университета.

Впоследствии Губерский таки вышел на связь, но отказался приехать к студентам, и сказал, что может встретиться с протестующими завтра утром.

Впрочем, студенты решили дождаться ректора в вузе и обустраиваются на ночлег.

Напомним: