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Протест против Портнова: Студенты КНУ будут ночевать под кабинетом ректора

Четверг, 20 июня 2019, 21:20

Студенты Киевского национального университета им. Шевченко, протестующие против назначения экс-заместителя главы АП Андрея Портнова на кафедру конституционного права, будут ночевать под приемной ректора Леонида Губерского.

Об этом сообщает корреспондент Украинской правды.

Студенты несколько часов пытались связаться с ректором КНУ, но его телефон отключен.

Сотрудники вуза объяснили, что с Губерским можно пообщаться завтра в 10 утра.

 

После этого студенты, которые устроили сидячий протест под его кабинетом, решили ночевать в стенах университета.

 

Впоследствии Губерский таки вышел на связь, но отказался приехать к студентам, и сказал, что может встретиться с протестующими завтра утром.

Впрочем, студенты решили дождаться ректора в вузе и обустраиваются на ночлег.

 

Напомним:

  • 20 июня в 18:30 студенты начали протест возле красного корпуса университета Шевченко.
  • Ранее из-за возвращения Портнова к преподаванию в КНУ студенты, сотрудники, преподаватели и выпускники университета выдвинули два требования: отмену приказа о трудоустройстве и публичное извинение от ректора КНУ Леонида Губерского за назначение Портнова.
  • Портнов возобновился на кафедре конституционного права юридического факультета КНУ 19 июня.
  • После побега Януковича Портнов покинул Украину и пять лет находился за границей.

Евгений Будерацкий, УП
Темы: Портновмитингистуденты
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