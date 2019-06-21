В столкновениях в Грузии пострадали сотни человек, включая журналистов

По данным медиков, несколько сотен людей получили ранения в столкновениях под парламентом Грузии в Тбилиси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rustavi2.

Пока точное количество пострадавших в результате столкновений на проспекте Руставели неизвестна, поскольку людей отвозили в разные больницы.

Медики утверждают, что состояние многих пострадавших тяжелое. Они получили ранения резиновыми пулями в голову.

Сообщается, что одному из молодых участников событий пуля попала в глаз, который спасти не удалось.

Большинство же митингующих доставили в больницы из-за отравления газом.

Пострадали несколько журналистов, в частности, журналистка "Курьера" Тамар Багашвили была ранена в руку, также пострадал оператор "Курьера" Леван Меликидзе.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прервала свой визит в Беларусь и возвращается в Тбилиси, сообщает российский ТАСС со ссылкой на источник в правительственных кругах Беларуси.

Напомним: