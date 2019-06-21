В столкновениях в Грузии пострадали сотни человек, включая журналистов
По данным медиков, несколько сотен людей получили ранения в столкновениях под парламентом Грузии в Тбилиси.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rustavi2.
Пока точное количество пострадавших в результате столкновений на проспекте Руставели неизвестна, поскольку людей отвозили в разные больницы.
Медики утверждают, что состояние многих пострадавших тяжелое. Они получили ранения резиновыми пулями в голову.
Сообщается, что одному из молодых участников событий пуля попала в глаз, который спасти не удалось.
Большинство же митингующих доставили в больницы из-за отравления газом.
Пострадали несколько журналистов, в частности, журналистка "Курьера" Тамар Багашвили была ранена в руку, также пострадал оператор "Курьера" Леван Меликидзе.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили прервала свой визит в Белоруссию и возвращается в Тбилиси, сообщает российский ТАСС со ссылкой на источник в правительственных кругах Белоруссии.
Напомним:
- 20 июня в Тбилиси начались массовые протесты из-за скандала с российскими депутатами, оказались в парламенте. Один из россиян – депутат, поддерживающий российскую агрессию - оказался в кресле спикера.
- Оппозиция выдвинула требование об отставке спикера, глав МИД и пограничной службы, а впоследствии попыталась взять штурмом парламент.
- Ночью полиция разогнала людей с помощью слезоточивого газа, но впоследствии они вернулись.
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