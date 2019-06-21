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Російські депутати напали на українського нардепа під час протестів у Грузії

П'ятниця, 21 червня 2019, 10:47
Російські депутати напали на українського нардепа під час протестів у Грузії

Російські депутати напали на українського нардепа від партії "Народний фронт" Віктора Єленського після його виступу на акції протесту через обрання головою Міжпарламентській асамблеї православ'я представника Комуністичної партії Держдуми РФ.

Про це повідомляє прес-служба партії.           

Зазначається, що обрання головою МАП російського комуніста Сергія Гаврилова, який крім іншого, брав участь у російсько-грузинській війні, викликало     невдоволення серед грузинського народу і в місті почалася акція протесту, де взяв слово Єленський.

Він заявив, що неможливо говорити про православну солідарність, поки одна з країн здійснила акт агресії проти інших православних країн - України, Грузії, Молдови.

"Уроки, які винесли наші країни, говорять нам, що агресора не можна задобрити. Його можна тільки зупинити," - цитує нардепа прес-служба "Народного фронту".

Повідомляється, що після цього виступу російські депутати напали на Єленського - почали штовхати та вигукувати гасла, що виправдовують агресивну політику РФ. Зазначається, що він вийшов до преси та зробив заяву, що не буде брати участь у заході, де російські комуністи намагаються використати православ'я у війні проти православних народів.

Нагадаємо:

  • 20 червня у Тбілісі розпочалися масові протести через скандал із російськими депутатами, що опинилися у парламенті. Один з росіян – депутат, що підтримує російську агресію - опинився у кріслі спікера.
  • Опозиція висунула вимогу про відставку спікера, голів МЗС та прикордонної служби а згодом спробувала взяти штурмом парламент.
  • Вночі поліція розігнала людей за допомогою сльозогінного газу, але згодом вони повернулися.
  • За даними медиків, в результаті сутичок постраждали кілька сотень людей, однак точне число невідоме.
  • Прем’єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе заявив, що поліція діяла згідно із законом, а за насильство несе відповідальність опозиція.

Українська правда

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Теми: ГрузіямітингиРосіяУкраїнаНародний фронт
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