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Российские депутаты напали на украинского нардепа во время протестов в Грузии

Пятница, 21 июня 2019, 10:47
Российские депутаты напали на украинского нардепа во время протестов в Грузии

Российские депутаты напали на украинского нардепа от партии "Народный фронт" Виктора Еленского после его выступления на акции протеста в связи с избранием председателем Межпарламентской ассамблеи православия представителя Коммунистической партии Госдумы РФ.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Отмечается, что избрание председателем МАП российского коммуниста Сергея Гаврилова, который помимо прочего, участвовал в русско-грузинской войне, вызвало недовольство среди грузинского народа и в городе началась акция протеста, где взял слово Еленский.

Он заявил, что невозможно говорить о православной солидарность, пока одна из стран осуществила акт агрессии против других православных стран - Украины, Грузии, Молдовы.

"Уроки, которые вынесли наши страны, говорят нам, что агрессора нельзя задобрить. Его можно только остановить", - цитирует нардепа пресс-служба "Народного фронта".

Сообщается, что после этого выступления российские депутаты напали на Еленского - начали толкать и выкрикивать лозунги, оправдывающие агрессивную политику РФ. Отмечается, что он вышел к прессе и сделал заявление, что не будет участвовать в мероприятии, где российские коммунисты пытаются использовать православие в войне против православных народов.

Напомним:

  • 20 мая в Тбилиси начались массовые протесты из-за скандала с российскими депутатами, оказавшимися в парламенте. Один из россиян – депутат, поддерживающий российскую агрессию - оказался в кресле спикера.
  • Оппозиция выдвинула требование об отставке спикера, глав МИД и пограничной службы, а затем попыталась взять штурмом парламент.
  • Ночью полиция разогнала людей с помощью слезоточивого газа, но впоследствии они вернулись.
  • По данным медиков, в результате столкновений пострадали несколько сотен человек, однако точное число неизвестно.
  • Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что полиция действовала по закону, а за насилие несет ответственность оппозиция.

Украинская правда

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Темы: ГрузиямитингиРосcияУкраинаНародный фронт
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