Найєм не балотуватиметься в Раду

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П'ятниця, 21 червня 2019, 12:07

Позафракційний народний депутат Мустафа Найєм вирішив не балотуватися на позачергових виборах до Верховної Ради.

Про це він повідомив в Facebook.

"Я дійсно прийняв рішення не балотуватися в наступне скликання Верховної ради", - написав Найєм.

Він пояснив це тим, що об'єднання тих, "з ким хотілося б працювати, не сталося", а балотуватися по мажоритарному округу і в черговий раз опинитися в парламенті без команди – вважає неправильним.

"Мандат за всяку ціну мені не цікавий", - написав Найєм.

Він нагадав, що за час роботи в парламенті став співавтором майже 2 сотень законопроектів, з яких 25 ініціював сам, вніс понад двісті поправок до інших законопроектів і майже 2 роки присвятив реформі патрульної поліції.

За словами нардепа, уже тоді він зрозумів, що його більше приваблює робота у виконавчій владі, де є чітко окреслена зона відповідальності і повноваження.

"Я нікуди не йду і буду шукати можливість застосувати себе в правоохоронній сфері та в реконструкції і відновленні прифронтової зони, а можливо, колись і на деокупованих територіях", - підсумував Найєм.

Українська правда

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Теми: Найєм вибори Верховна Рада


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