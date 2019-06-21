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Найем не будет баллотироваться в Раду

Пятница, 21 июня 2019, 12:07

Внефракционный народный депутат  Мустафа Найем принял решение не баллотироваться на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Я действительно принял решение не баллотироваться в следующий созыв Верховной рады", - написал Найем.

Он пояснил это тем, что объединения тех, "с кем хотелось бы работать, не случилось", а баллотироваться по мажоритарному округу и в очередной раз оказаться в парламенте без команды – считает неправильным.

"Мандат любой ценой мне не интересен", - написал Найем.

Он напомнил, что за время работы в парламенте стал соавтором почти 2 сотен законопроектов, из которых 25 инициировал сам, внес более двухсот поправок к другим законопроектам и почти 2 года посвятил реформе патрульной полиции.

По словам нардепа, уже тогда он понял, что его больше привлекает работа в исполнительной власти, где есть четко очерченная зона ответственности и полномочия.

"Я никуда не ухожу и буду искать возможность применить себя в правоохранительной сфере и в реконструкции и восстановлении прифронтовой зоны, а возможно, когда-нибудь и на де оккупированных территориях", - подытожил Найем.

Украинская правда

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Темы: НайемвиборыВерховная Рада
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