"Банкова – так Банкова": музейники назвали умови Зеленському

Національний художній музей України підтримує ідею передачі Адміністрації президента під музей, але для цього її потрібно облаштувати, тоді як фондам із "Українського дому" – знайти нове місце.

"Банкова, так Банкова", – заявив музей, коментуючи інформацію про можливий переїзд Адміністрації президента в приміщення "Українського дому" і передачу будівлі на вулиці Банковій, 11, Національному художньому музею України.

Зазначається, що "Національний художній музей вже багато десятиліть потребує розширення".

Одним із основних проектів була реконструкція будівлі на Грушевського, 6, і створення на Інститутській, 3, "музейного кварталу" шляхом з’єднаними двох будівель в один комплекс із новітніми фондосховищами, реставраційними майстернями, просвітницьким центром.

"Але проведені конкурси, створені програми не завадили перепродати земельну ділянку та зруйнувати виставковий комплекс по вул. Інститутській, 3. Музей вступив в десятирічну судову тяганину, результатом якої стало повернення земельної ділянки київській громаді у 2012 році", – зазначають музейники.

А після трагічних подій 2014 року цю ділянку передали під Музей Революції гідності.

"Ми неодноразово заявляли про доцільність створення Музею сучасного мистецтва в структурі NAMU і адаптації для нього приміщення "Українського дому" або будівництво нової будівлі. Робоча група розробила наукову концепцію музеєфікації українського сучасного мистецтва та створила візію майбутньої інституції", – зазначають музейники.

"Ми роками говорили у владних, політичних та бізнес колах про непристосованість нинішньої будівлі музею до сучасних вимог у роботі з мистецтвом, і головне – про недостатність площ для експонування надзвичайно багатої колекції", – додають вони.

НХМУ жаліється, що "держава досі не розглядала серед своїх пріоритетів створення передумов для суттєвого розвитку інфраструктури художніх музеїв та інституційної підтримки сучасного мистецтва".

"Тому музей радо відгукнувся на ініціативу офісу президента та оперативно вступив у перемовини. На зустрічі керівництво NAMU поділилося своїм баченням щодо умов, за яких втілення такої співпраці є можливим", – йдеться в заяві.

"У першу чергу, має бути визначено долю двох музеїв, фонди яких зараз розташовані в Українському домі, – музею Леніна та МВЦ "Музей історії Києва", – зазначили музейники.

"Також очевидно, що будівля Адміністрації на Банковій зараз абсолютно не відповідає музейним потребам", – заявив НХМУ.

"Щоб адаптувати споруду, збудовану в 1936-1939 роках для штабу Київського особливого військового округу, до музейної діяльності, потрібні не лише передача права власності на будівлі і землю під ними, але й програма трансформації, відповідне організаційне та фінансове забезпечення", – пояснили музейники.

На їхню думку, розширення Національного художнього музею має стати проектом державного значення.

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