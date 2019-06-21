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"Банковая – так Банковая": музейщики назвали условия Зеленскому

Пятница, 21 июня 2019, 13:15
Банковая – так Банковая: музейщики назвали условия Зеленскому

Национальный художественный музей Украины поддерживает идею передачи Администрации президента под музей, но для этого ее нужно обустроить, тогда как фондам из "Украинского дома" – найти новое место.

"Банковая, так Банковая", – заявил музей, комментируя информацию о возможном переезде Администрации президента в помещение "Украинского дома" и передаче здания на улице Банковой, 11, Национальному художественному музею Украины.

Отмечается, что "Национальный художественный музей уже много десятилетий нуждается в расширении".

Одним из основных проектов была реконструкция здания на Грушевского, 6, и создание на Институтской, 3, "музейного квартала" путем соединенными двух зданий в один комплекс с новейшим фондохранилищем, реставрационными мастерскими, просветительским центром.

"Но проведенные конкурсы, созданные программы не помешали перепродать земельный участок и разрушить выставочный комплекс по ул. Институтской, 3. Музей вступил в десятилетнюю судебную тяжбу, результатом которой стало возвращение земельного участка киевской общине в 2012 году", – отмечают музейщики.

А после трагических событий 2014 года этот участок передали под Музей Революции достоинства.

"Мы неоднократно заявляли о целесообразности создания Музея современного искусства в структуре NAMU и адаптации для него помещения "Украинского дома" или строительства нового здания. Рабочая группа разработала научную концепцию музеефикации украинского современного искусства и создала видение будущей институции", – отмечают музейщики.

"Мы годами говорили во властных, политических и бизнес кругах о неприспособленности нынешнего здания музея к современным требованиям в работе с искусством, и главное – о недостаточности площадей для экспонирования чрезвычайно богатой коллекции",  – добавляют они.

НХМУ жалуется, что "государство до сих пор не рассматривало среди своих приоритетов создание предпосылок для существенного развития инфраструктуры художественных музеев и институциональной поддержки современного искусства".

"Поэтому музей с радостью откликнулся на инициативу офиса президента и оперативно вступил в переговоры. На встрече руководство NAMU поделилось своим видением условий, при которых воплощение такого сотрудничества возможно", – говорится в заявлении.

"В первую очередь, должна быть определена судьба двух музеев, фонды которых сейчас расположены в Украинском доме, – музея Ленина и МВЦ "Музей истории Киева", – отметили сотрудники музея.

"Также очевидно, что здание Администрации на Банковой сейчас абсолютно не соответствует музейным нуждам", – заявил НХМУ.

"Чтобы адаптировать здание, построенное в 1936-1939 годах для штаба Киевского особого военного округа, в музейной деятельности, нужны не только передача права собственности на здания и землю под ними, но и программа трансформации, соответствующее организационное и финансовое обеспечение", – пояснили музейщики.

По их мнению, расширение Национального художественного музея должно стать проектом государственного значения.

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Темы: Администрация президентаОфис президентаКиевмузеикультура
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