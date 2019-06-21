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Зеленський вніс у Раду законопроект проти кнопкодавів

П'ятниця, 21 червня 2019, 13:25
Зеленський вніс у Раду законопроект проти кнопкодавів

Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами.

Як свідчить сайт Верховної Ради, законопроект зареєстровано під номером 10394.

Згідно пояснювальної записки, проектом закону пропонується встановити кримінальну відповідальність за здійснення народним депутатом України будь-яким способом голосування у Верховній Раді та/або її органах замість іншого народного депутата (неособисте голосування).

Таке діяння каратиметься штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 тис до 85 тисяч гривень).

Визначено, що досудове розслідування таких кримінальних правопорушень здійснюватимуть слідчі органів Державного бюро розслідувань.

Президентський законопроект визначено як невідкладний.

Раніше Адміністрація президента повідомляла про підготовку законопроектів про кримінальну відповідальність народних депутатів за неперсональне голосування і про відповідальність парламентарів за прогули засідань.

Українська правда

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Теми: Верховна РадазаконодавствоЗеленський
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