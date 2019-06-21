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У Зеленського хочуть карати кнопкодавів штрафами до 85 тисяч

П'ятниця, 21 червня 2019, 14:28

У президента Володимира Зеленського хочуть передбачити штрафи від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кнопкодавство у Верховній Раді.

Про це в ефірі "Радіо НВ" заявив представник президента у парламенті Руслан Стефанчук.

"Ми запропонували внести зміни у Кримінальний кодекс України, згідно з яким, особа, яка порушує обов’язок іншого народного депутата голосувати особисто, вона буде притягуватися до кримінальної відповідальності у вигляді штрафу від 3 тисяч до 5 тисяч неоподаткованих мінімумів", - сказав Стефанчук.

Він також додав, вони хотіли би внести ще одну санкцію щодо депутатських прогулів, яка передбачає громадські роботи.

Нагадаємо:

  • 21 червня президент Володимир Зеленський вніс в Раду законопроект проти кнопкодавів.
  • Раніше Адміністрація президента повідомляла про підготовку законопроектів про кримінальну відповідальність народних депутатів за неперсональне голосування і про відповідальність парламентарів за прогули засідань.

Теми: ЗеленськийВерховна Радакнопкодавство
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