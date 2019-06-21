У Зеленського хочуть карати кнопкодавів штрафами до 85 тисяч

5543 перегляди
П'ятниця, 21 червня 2019, 14:28

У президента Володимира Зеленського хочуть передбачити штрафи від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кнопкодавство у Верховній Раді.

Про це в ефірі "Радіо НВ" заявив представник президента у парламенті Руслан Стефанчук.

"Ми запропонували внести зміни у Кримінальний кодекс України, згідно з яким, особа, яка порушує обов’язок іншого народного депутата голосувати особисто, вона буде притягуватися до кримінальної відповідальності у вигляді штрафу від 3 тисяч до 5 тисяч неоподаткованих мінімумів", - сказав Стефанчук.

Він також додав, вони хотіли би внести ще одну санкцію щодо депутатських прогулів, яка передбачає громадські роботи.

Нагадаємо:

  • 21 червня президент Володимир Зеленський вніс в Раду законопроект проти кнопкодавів.
  • Раніше Адміністрація президента повідомляла про підготовку законопроектів про кримінальну відповідальність народних депутатів за неперсональне голосування і про відповідальність парламентарів за прогули засідань.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Зеленський Верховна Рада кнопкодавство


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зе!Донбас: Що може зробити Зеленський з тимчасово окупованими територіями 21 червня 2019, 14:30
Зеленський вніс у Раду законопроект проти кнопкодавів 21 червня 2019, 13:25
Рішення КСУ про конституційність указу щодо розпуску Ради: 3,5 мільйонів і вирішуйте самі 21 червня 2019, 11:00
Усі новини
Головні новини
Вибори: ЦВК доповнила список зареєстрованих кандидатів і відмовила комуністам
Справа нацгвардійця Марківа: Відома дата оголошення вироку
Українці Білодід і Зантарая виграли "золото" на Європейських іграх-2019
Забруднення повітря у Києві: покращення обіцяють ближче до липня
Усі новини
здоров'я

23 факти про вагіну, які ви захочете розповісти друзям

мова

Як "прокачати" свою українську мову

здоров'я

Як пахнути, а не смердіти