Зеленский внес в Раду законопроект против кнопкодавов

Президент Владимир Зеленский внес в парламент проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами.

Как свидетельствует сайт Верховной Рады, законопроект зарегистрирован под номером 10394.

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Ранее Администрация президента сообщала о подготовке законопроектов об уголовной ответственности народных депутатов за неперсональное голосование и об ответственности парламентариев за прогулы заседаний.