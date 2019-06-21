Зеленский внес в Раду законопроект против кнопкодавов
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Пятница, 21 июня 2019, 13:25
Президент Владимир Зеленский внес в парламент проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами.
Как свидетельствует сайт Верховной Рады, законопроект зарегистрирован под номером 10394.
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Ранее Администрация президента сообщала о подготовке законопроектов об уголовной ответственности народных депутатов за неперсональное голосование и об ответственности парламентариев за прогулы заседаний.
Украинская правда
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