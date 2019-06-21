Зеленский внес в Раду законопроект против кнопкодавов

2272 просмотра
Пятница, 21 июня 2019, 13:25

Президент Владимир Зеленский внес в парламент проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами.

Как свидетельствует сайт Верховной Рады, законопроект зарегистрирован под номером 10394.

Текст документа пока отсутствует

Ранее Администрация президента сообщала о подготовке законопроектов об уголовной ответственности народных депутатов за неперсональное голосование и об ответственности парламентариев за прогулы заседаний.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Верховная Рада законодательство Зеленский


powered by lun.ua
Материалы по теме
ЦИК в последний день приняла 1200 заявлений от кандидатов 21 июня 2019, 13:02
Ляшко пришел в Раду с собакой 21 июня 2019, 12:38
Найем не будет баллотироваться в Раду 21 июня 2019, 12:07
Все новости
Главные новости
Туроператора "JoinUP!" оштрафовали за повторный обман и нечестную конкуренцию
Суд открыл путь Саакашвили в Раду
Российские депутаты напали на украинского нардепа во время протестов в Грузии
"Слуга народа" подала в ЦИК всех кандидатов-мажоритарщиков, но до сих пор их не назвала
Все новости
исследование

Столько в среднем тратит женщина, выбирая одежду на работу

мнение

Ответы на 8 задаваемых вопросов о сне

Фото

Парад шляпок в Аскоте

Поиск по сайту
Архив
Весь архів