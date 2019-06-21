Зеленский внес в Раду законопроект против кнопкодавов

Президент Владимир Зеленский внес в парламент проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами.

Как свидетельствует сайт Верховной Рады, законопроект зарегистрирован под номером 10394.

Согласно пояснительной записке, проектом закона предлагается установить уголовную ответственность за совершение народным депутатом Украины любым способом голосования в Верховной Раде и/или ее органах вместо другого народного депутата (неличное голосование).

Такое деяние будет наказываться штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 тыс до 85 тысяч гривен).

Определено, что досудебное расследование таких уголовных правонарушений будут осуществлять следователи органов Государственного бюро расследований.

Президентский законопроект определен как неотложный.

Ранее Администрация президента сообщала о подготовке законопроектов об уголовной ответственности народных депутатов за неперсональное голосование и об ответственности парламентариев за прогулы заседаний.