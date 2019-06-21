Кремль відреагував на протести в Грузії

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав протести в Тбілісі, "русофобською провокацією", яка викликає стурбованість Москви.

Про це він сказав журналістам в п'ятницю, передає ТАСС.

"Все те, що вчора відбувалося в Грузії, є нічим іншим, як русофобська провокація. Звичайно, це не може не викликати нашої крайньої стурбованості, той факт, що були агресивні прояви щодо громадян Росії", - заявив Пєсков.

За його словами, так звана загроза особистій безпеці членів російської делегації вимагає "крайнього засудження".

При цьому він додав, що Грузію регулярно відвідує багато туристів з Росії і тому питання з "русофобією" вкрай серйозне.

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