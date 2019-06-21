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Кремль відреагував на протести в Грузії

П'ятниця, 21 червня 2019, 13:34

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав протести в Тбілісі, "русофобською провокацією", яка викликає стурбованість Москви.

Про це він сказав журналістам в п'ятницю, передає ТАСС.

"Все те, що вчора відбувалося в Грузії, є нічим іншим, як русофобська провокація. Звичайно, це не може не викликати нашої крайньої стурбованості, той факт, що були агресивні прояви щодо громадян Росії", - заявив Пєсков.

За його словами, так звана загроза особистій безпеці членів російської делегації вимагає "крайнього засудження".

При цьому він додав, що Грузію регулярно відвідує багато туристів з Росії і тому питання з "русофобією" вкрай серйозне.

Нагадаємо:

  • 20 червня у Тбілісі розпочалися масові протести через скандал із російськими депутатами, що опинилися у парламенті. Один з росіян – депутат, що підтримує російську агресію - опинився у кріслі спікера.
  • Опозиція висунула вимогу про відставку спікера, голів МЗС та прикордонної служби а згодом спробувала взяти штурмом парламент.
  • Вночі поліція розігнала людей за допомогою сльозогінного газу, але згодом вони повернулися.
  • За даними МОЗ Грузії, в результаті сутичок постраждали кілька 240 людей, понад сотню ще в лікарнях
  • Прем’єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе заявив, що поліція діяла згідно із законом, а за насильство несе відповідальність опозиція.

"Українська правда" в Threads

Теми: РосіяПутінГрузіямітинги
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