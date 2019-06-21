Кремль отреагировал на протесты в Грузии
Пятница, 21 июня 2019, 13:34
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал протесты в Тбилиси, "русофобской провокацией", которая вызывает обеспокоенность Москвы.
Об этом он сказал журналистам в пятницу, передает ТАСС.
"Все то, что вчера происходило в Грузии, является ничем иным, как русофобской провокацией. Конечно, это не может не вызывать нашей крайней обеспокоенности, тот факт, что были агрессивные проявления в отношении граждан России", - заявил Песков.
По его словам, так называемая угроза личной безопасности членов российской делегации требует "крайнего осуждения".
При этом он добавил, что Грузию регулярно посещает много туристов из России и поэтому вопрос с "русофобией" крайне серьезный.
Напомним:
- 20 мая в Тбилиси начались массовые протесты из-за скандала с российскими депутатами, оказавшимися в парламенте. Один из россиян – депутат, поддерживающий российскую агрессию - оказался в кресле спикера.
- Оппозиция выдвинула требование об отставке спикера, глав МИД и пограничной службы, а затем попыталась взять штурмом парламент.
- Ночью полиция разогнала людей с помощью слезоточивого газа, но впоследствии они вернулись.
- По данным МОЗ, в результате столкновений пострадали 240 человек, более сотни еще в больницах.
- Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что полиция действовала по закону, а за насилие несет ответственность оппозиция.