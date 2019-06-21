Кремль отреагировал на протесты в Грузии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал протесты в Тбилиси, "русофобской провокацией", которая вызывает обеспокоенность Москвы.

Об этом он сказал журналистам в пятницу, передает ТАСС.

"Все то, что вчера происходило в Грузии, является ничем иным, как русофобской провокацией. Конечно, это не может не вызывать нашей крайней обеспокоенности, тот факт, что были агрессивные проявления в отношении граждан России", - заявил Песков.

По его словам, так называемая угроза личной безопасности членов российской делегации требует "крайнего осуждения".

При этом он добавил, что Грузию регулярно посещает много туристов из России и поэтому вопрос с "русофобией" крайне серьезный.

Напомним: