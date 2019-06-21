У Зеленского хотят наказывать кнопкодавов штрафами до 85 тысяч
Пятница, 21 июня 2019, 14:28
У президента Владимира Зеленского хотят предусмотреть штрафы от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан за кнопкодавство в Верховной Раде.
Об этом в эфире "Радио НВ" заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.
"Мы предложили внести изменения в Уголовный кодекс Украины, согласно которому лицо, которое нарушает обязанность другого народного депутата голосовать лично, оно будет привлекаться к уголовной ответственности в виде штрафа от 3 тысяч до 5 тысяч необлагаемых минимумов", - сказал Стефанчук.
Он также добавил, они хотели бы внести еще одну санкцию относительно депутатских прогулов, которая предусматривает общественные работы.
Напомним:
- 21 июня президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект против кнопкодавов.
- Ранее Администрация президента сообщала о подготовке законопроектов об уголовной ответственности народных депутатов за неперсональное голосование и об ответственности парламентариев за прогулы заседаний.