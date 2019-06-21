Лещенко піде на вибори в Раду по київському округу

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П'ятниця, 21 червня 2019, 14:59

Позафракційний народний депутат Сергій Лещенко заявив, що висуває свою кандидатуру на позачергових виборах до Верховної Ради по одномандатному виборчому округу №220 в Києві.

Про це він сказав під час виступу у Верховній Раді у п’ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".   

"Я висуваю свою кандидатуру по подільському округу 220, щоб захистити Київ від забудовників", - заявив він.

Нагадаємо:

  • Раніше, позафракційний народний депутат Мустафа Найєм заявив, що вирішив не балотуватися на позачергових виборах до Верховної Ради.
  • Наразі, згідно із даними ЦВК, на 220 окрузі зареєстровані 2 кандидати-самовисуванці: Юрій Кожанов і Антон Корвін-Піотровський.
  • І Найєм і Лещенко в 2014 році балотувалися у Верховну Раду по списку БПП. Весною 2019 році вони вийшли з фракції.

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Теми: Лещенко Київ вибори


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