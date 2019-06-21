Лещенко піде на вибори в Раду по київському округу

Позафракційний народний депутат Сергій Лещенко заявив, що висуває свою кандидатуру на позачергових виборах до Верховної Ради по одномандатному виборчому округу №220 в Києві.

Про це він сказав під час виступу у Верховній Раді у п’ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я висуваю свою кандидатуру по подільському округу 220, щоб захистити Київ від забудовників", - заявив він.

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