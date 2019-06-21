Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лещенко піде на вибори в Раду по київському округу

П'ятниця, 21 червня 2019, 14:59

Позафракційний народний депутат Сергій Лещенко заявив, що висуває свою кандидатуру на позачергових виборах до Верховної Ради по одномандатному виборчому округу №220 в Києві.

Про це він сказав під час виступу у Верховній Раді у п’ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".   

"Я висуваю свою кандидатуру по подільському округу 220, щоб захистити Київ від забудовників", - заявив він.

Нагадаємо:

  • Раніше, позафракційний народний депутат Мустафа Найєм заявив, що вирішив не балотуватися на позачергових виборах до Верховної Ради.
  • Наразі, згідно із даними ЦВК, на 220 окрузі зареєстровані 2 кандидати-самовисуванці: Юрій Кожанов і Антон Корвін-Піотровський.
  • І Найєм і Лещенко в 2014 році балотувалися у Верховну Раду по списку БПП. Весною 2019 році вони вийшли з фракції.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЛещенкоКиїввибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Усі новини...
Лещенко
"Укрзалізниця" організовано евакуює іноземців, а Росія поширює фейки – Лещенко
Лещенко повертається у наглядову раду УЗ
Новини 18 листопада: замах на міністра, звіт розвідки щодо "вагнерівців"
Останні новини
14:11
У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"
14:07
Урсула фон дер Ляєн: Наша оцінка закону про нацменшини в Україні – позитивна
13:58
Не лише "Венздей": Netflix показав, що найчастіше дивилися глядачі за перше півріччя 2023 року
13:48
відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ
13:43
Уряд дозволив приватизацію ще двох спиртзаводів: кошти підуть в держбюджет
13:39
мапаУ четвер в Україні йтиме сніг з дощем, в наступні дні − без опадів
13:34
Захисники стійко тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках – Тарнавський
13:22
Кремль через "Вагнер" заробляє мільярди на торгівлі африканським золотом - розслідування
13:21
Вчені вперше зблизька роздивилися наслідки вибуху масивної зірки Чумацького Шляху
13:13
Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою
Усі новини...
Реклама: