Лещенко пойдет на выборы в Раду по киевскому округу
Пятница, 21 июня 2019, 14:59
Внефракционный народный депутат Сергей Лещенко заявил, что выдвигает свою кандидатуру на внеочередных выборах в Верховную Раду по одномандатному избирательному округу №220 в Киеве.
Об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".
"Я выдвигаю свою кандидатуру по подольскому округу 220, чтобы защитить Киев от застройщиков", - заявил он.
Напомним:
- Ранее, внефракционный народный депутат Мустафа Найем заявил, что решил не баллотироваться на внеочередных выборах в Верховную Раду.
- Сейчас, согласно данным ЦИК, на 220 округе зарегистрированы 2 кандидата-самовыдвиженца: Юрий Кожанов и Антон Корвин-Пиотровский.
- И Найем и Лещенко в 2014 году баллотировались в Верховную Раду по списку БПП. Весной 2019 году они вышли из фракции.