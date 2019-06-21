Лещенко пойдет на выборы в Раду по киевскому округу

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Пятница, 21 июня 2019, 14:59

Внефракционный народный депутат Сергей Лещенко заявил, что выдвигает свою кандидатуру на внеочередных выборах в Верховную Раду по одномандатному избирательному округу №220 в Киеве.

Об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

"Я выдвигаю свою кандидатуру по подольскому округу 220, чтобы защитить Киев от застройщиков", - заявил он.

Напомним:

  • Ранее, внефракционный народный депутат Мустафа Найем заявил, что решил не баллотироваться на внеочередных выборах в Верховную Раду.
  • Сейчас, согласно данным ЦИК, на 220 округе зарегистрированы 2 кандидата-самовыдвиженца: Юрий Кожанов и Антон Корвин-Пиотровский.
  • И Найем и Лещенко в 2014 году баллотировались в Верховную Раду по списку БПП. Весной 2019 году они вышли из фракции.

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Темы: Лещенко Киев виборы


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