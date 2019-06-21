Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лещенко пойдет на выборы в Раду по киевскому округу

Пятница, 21 июня 2019, 14:59

Внефракционный народный депутат Сергей Лещенко заявил, что выдвигает свою кандидатуру на внеочередных выборах в Верховную Раду по одномандатному избирательному округу №220 в Киеве.

Об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

"Я выдвигаю свою кандидатуру по подольскому округу 220, чтобы защитить Киев от застройщиков", - заявил он.

Напомним:

  • Ранее, внефракционный народный депутат Мустафа Найем заявил, что решил не баллотироваться на внеочередных выборах в Верховную Раду.
  • Сейчас, согласно данным ЦИК, на 220 округе зарегистрированы 2 кандидата-самовыдвиженца: Юрий Кожанов и Антон Корвин-Пиотровский.
  • И Найем и Лещенко в 2014 году баллотировались в Верховную Раду по списку БПП. Весной 2019 году они вышли из фракции.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛещенкоКиеввиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Лещенко
"Укрзализныця" организовано эвакуирует иностранцев, а Россия распространяет фейки – Лещенко
Лещенко возвращается в набсовет УЗ
Новости 18 ноября: покушение на министра, отчет разведки по "вагнеровцах"
Последние новости
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
Все новости...
Реклама: