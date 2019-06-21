Лещенко пойдет на выборы в Раду по киевскому округу

Внефракционный народный депутат Сергей Лещенко заявил, что выдвигает свою кандидатуру на внеочередных выборах в Верховную Раду по одномандатному избирательному округу №220 в Киеве.

Об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

"Я выдвигаю свою кандидатуру по подольскому округу 220, чтобы защитить Киев от застройщиков", - заявил он.

Напомним: