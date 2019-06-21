Розкрадання в енергетиці: Суркіси тихцем зустрічалися з Луценком – ЗМІ

Брати-бізнесмени Григорій та Ігор Суркіси неафішовано відвідували Генеральну прокуратуру після того, як в Україну був екстрадований екс-керівник компанії "Енергомережа" Дмитро Крючков, який може дати на них покази.

Про це повідомляють "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу "UA:Перший") у спецрепортажі "Команда Фі".

Машину братів-бізнесменів Суркісів, яка виїхала з території Генпрокуратури у Києві, журналісти помітили 25 квітня.

У той же період з Німеччини до України був екстрадований Крючков, і були оприлюднені записи його телефонних розмов із найближчим соратником п’ятого президента Петра Порошенка Ігоря Кононенком і братами Суркісами.

Крючков разом із Суркісами є фігурантами справи НАБУ щодо розкрадання сотень мільйонів гривень із напівдержавного "Запоріжжяобленерго", записи їхніх телефонних розмов журналісти раніше оприлюднювали у розслідуванні про причетність Кононенка до афер в енергетиці.

У ГПУ на це зазначили, що 25 квітня Суркіси "перебували на особистому прийомі громадян, який здійснювався генеральним прокурором, із питань забезпечення вжиття правоохоронними органами скоординованих заходів у розслідуванні кримінальних проваджень щодо діяльності Федерації футболу України".

Таку ж версію письмово підтвердив журналістам і Григорій Суркіс.

"У цей день я був на особистому прийомі громадян генеральним прокурором України у зв‘язку із кримінальними провадженнями щодо діяльності Федерації футболу України", - написав він.

Журналісти нагадують, що 2 травня у день святкування у Відні дня народження олігарха Дмитра Фірташа, Григорій Суркіс запевняв, що "жодним чином ніколи не був з Крючковим нічим поєднаний, жодним чином з ним ніколи не займався бізнесом".

Але згодом Суркіс все ж визнав, що певні фінансові відносини між ним та обвинуваченим в оборудках Крючковим були.

"Колись одна людина, яка є для мене людиною близькою, попросила дати фірмі пана Крючкова гарантію від мого депозита. Я її надав. Надав двічі. Тобто, він отримував кошти під гарантію мого депозита – тобто кредит. Перший раз він погасив цей кредит. А другий – ні. Скажіть, будь ласка, якщо ми заробляли, як ви розказували в своїй програмі про те, що ми заробляли шалені кошти – якщо мова йшла про 4 мільйони 300 тисяч гривен, якщо я не помиляюсь, другий раз, коли я надав за проханням свого друга пану Крючкову чи його фірмі", - сказав Суркіс.

Бізнесмен не уточнив, якого друга мав на увазі.

Водночас слідство встановило, що серед підприємств, які погоджувались сплачувати за електроенергію не напряму обленерго, а саме компанії Дмитра Крючкова, були і підприємства олігарха Дмитра Фірташа. Останнього брати Суркіси називають своїм другом, хоч при цьому і заперечують, що мають з ним якісь бізнесові інтереси.

Також знімальна група "Схем" зафіксувала, що 25 квітня одразу після Суркісів закриту територію Генпрокуратури залишив і народний депутат Олександр Грановський, відомий своїми зв’язками та впливом серед правоохоронців.

Парламентар не зміг пояснити, що саме 25 квітня робив у Генпрокуратурі.

"Не пам’ятаю. Міг бути і на допиті, і міг бути на зустрічі", – сказав Грановський, додавши, що також "не пригадує, щоб одночасно з Суркісами відвідував ГПУ".

У ГПУ ж відповіли, що того дня Грановський справді відвідував відомство, "користуючись правом безперешкодно відвідувати органи держвлади", але на "особистий прийом до генпрокурора не звертався".

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