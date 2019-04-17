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Крючкова арештували: застава – 7 мільйонів

Середа, 17 квітня 2019, 17:45

Солом'янський райсуд Києва арештував екс-нардепа Дмитра Крючкова, якого НАБУ підозрює в організації енергетичної схеми, з альтернативою застави.

Про це повідомляє у середу Центр протидії корупції.

"Солом‘янський районний суд Києва призначив Дмитру Крючкову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 45 днів з правом внесення застави у розмірі 7 млн грн", - йдеться у Твіттер-повідомленні.

Прокуратура наполягала на триманні Крючкова під вартою через прецедент із його втечею за кордон та просила заставу у 346 млн грн.

Сторона обвинувачення зазначила, що визначиться, чи оскаржуватиме вищевказане рішення суду після того, як ознайомиться з повним текстом ухвали, зокрема мотивувальною частиною.

"Дві третини цього рішення нас влаштовує: що підозра визнана обґрунтованою, і те, що підтверджено ризики. А в частині застави – визначимося, коли побачимо повний текст рішення. Поки що питання – на паузі", – сказав журналістам прокурор САП.

Раніше на засіданні суду 17 квітня Крючков розповів про вплив на нього соратника президента Ігоря Кононенка.

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Нагадаємо:

  • Журналісти програми "Схеми" оприлюднили розслідування про причетність оточення Порошенка до афер в енергетиці.
  • Вони опублікували записи телефонних розмов, де люди, чиї голоси схожі на голоси Крючкова та Ігоря Кононенка, а також братів-бізнесменів Ігоря і Григорія Суркісів та інших осіб, обговорюють спільні інтереси в енергетичному бізнесі та оборудки з обленерго.
  • Раніше "Українська правда" вже писала у своєму розслідуванні про компанію "Енергомережа", яка скуповувала борги у "Центренерго" і Одеської ТЕЦ через пов'язані кредиторські компанії.
  • Головою правління ПрАТ "Енергомережа" є Дмитро Крючков, якого учасники ринку неофіційно пов’язують з віце-президентом УЄФА Григорієм Суркісом, представники якого входили до керівних органів компанії "Енергомережі".
  • У квітні 2018 року Крючкова затримали у Німеччині.
  • Крючков вийшов із німецької в'язниці під заставу, а в листопаді 2018 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оприлюднили підозру Крючкову.
  • В САП зазначали, що внаслідок злочинної діяльності відбулося заволодіння бюджетними коштами на 424 мільйони гривень. Заволодіння відбувалося шляхом укладання за згодою постачальників електроенергії угод про переведення боргу від споживачів електроенергії до нового боржника та договору на постачання природного газу для вироблення електроенергії на умовах передоплати.
  • За даними САП, отримані відповідно до угод та договору кошти Крючков використав на власний розсуд, легалізувавши таким чином здобуті злочинним шляхом гроші.
  • 15 квітня 2019 року екс-нардеп Дмитро Крючков прилетів у київський аеропорт "Бориспіль", де його затримали детективи НАБУ.

"Українська правда" в Threads

Теми: Кононенко
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