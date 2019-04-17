Крючкова арештували: застава – 7 мільйонів

Солом'янський райсуд Києва арештував екс-нардепа Дмитра Крючкова, якого НАБУ підозрює в організації енергетичної схеми, з альтернативою застави.

Про це повідомляє у середу Центр протидії корупції.

"Солом‘янський районний суд Києва призначив Дмитру Крючкову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 45 днів з правом внесення застави у розмірі 7 млн грн", - йдеться у Твіттер-повідомленні.

Прокуратура наполягала на триманні Крючкова під вартою через прецедент із його втечею за кордон та просила заставу у 346 млн грн.

Сторона обвинувачення зазначила, що визначиться, чи оскаржуватиме вищевказане рішення суду після того, як ознайомиться з повним текстом ухвали, зокрема мотивувальною частиною.

"Дві третини цього рішення нас влаштовує: що підозра визнана обґрунтованою, і те, що підтверджено ризики. А в частині застави – визначимося, коли побачимо повний текст рішення. Поки що питання – на паузі", – сказав журналістам прокурор САП.

Реакція прокурора САП на рішення суду щодо Крючкова pic.twitter.com/y4XlIAHaQb — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 17 квітня 2019 р.

Раніше на засіданні суду 17 квітня Крючков розповів про вплив на нього соратника президента Ігоря Кононенка.

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