Хищение в энергетике: Суркисы тихонько встречались с Луценко – СМИ
Братья-бизнесмены Григорий и Игорь Суркисы неафишировано посещали Генеральную прокуратуру после того, как в Украину был экстрадирован экс-руководитель компании "Энергосети" Дмитрий Крючков, который может дать на них показания.
Об этом сообщают "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый") в спецрепортаже "Команда Фи".
Машину братьев-бизнесменов Суркисов, которая выехала с территории Генпрокуратуры в Киеве, журналисты заметили 25 апреля.
В тот же период из Германии в Украину был экстрадирован Крючков, и были обнародованы записи его телефонных разговоров с ближайшим соратником пятого президента Петра Порошенко Игоря Кононенко и братьями Суркис.
Крючков вместе с Суркисами являются фигурантами дела НАБУ о хищении сотен миллионов гривен из полудержавного "Запорожьеоблэнерго". Записи их телефонных разговоров журналисты ранее обнародовали в расследовании о причастности Кононенко к аферам в энергетике.
В ГПУ на это отметили, что 25 апреля Суркисы "находились на личном приеме граждан, который осуществлялся генеральным прокурором, по вопросам обеспечения принятия правоохранительными органами скоординированных мер в расследовании уголовных производств о деятельности Федерации футбола Украины".
Такую же версию письменно подтвердил журналистам и Григорий Суркис.
"В этот день я был на личном приеме граждан генеральным прокурором Украины в связи с уголовными производствами о деятельности Федерации футбола Украины", - написал он.
Журналисты напоминают, что 2 мая в день празднования в Вене дня рождения олигарха Дмитрия Фирташа, Григорий Суркис уверял, что "никоим образом никогда не был с Крючковым ничем связан, никак с ним никогда не занимался бизнесом".
Но впоследствии Суркис все же признал, что определенные финансовые отношения между ним и обвиняемым в сделках Крючковым были.
"Когда-то один человек, который для меня близкий, попросил дать фирме господина Крючкова гарантию от моего депозита. Я ее предоставил. Предоставил дважды. То есть, он получал средства под гарантию моего депозита – то есть кредит. Первый раз он погасил этот кредит. А второй – нет. Скажите, пожалуйста, если мы зарабатывали, как вы рассказывали в своей программе о том, что мы зарабатывали огромные средства – если речь шла о 4 миллионах 300 тысячах гривен, если я не ошибаюсь, второй раз, когда я предоставил по просьбе своего друга господину Крючкову или его фирме", - сказал Суркис.
Бизнесмен не уточнил, какого друга имел в виду.
В то же время следствие установило, что среди предприятий, которые соглашались платить за электроэнергию не напрямую облэнерго, а именно компании Дмитрия Крючкова, были и предприятия олигарха Дмитрия Фирташа. Последнего братья Суркисы называют своим другом, хотя при этом и отрицают, что имеют с ним какие-то бизнес-интересы.
Также съемочная группа "Схем" зафиксировала, что 25 апреля сразу после Суркисов закрытую территорию Генпрокуратуры покидал и народный депутат Александр Грановский, известный своими связями и влиянием среди правоохранителей.
Парламентарий не смог объяснить, что именно 25 апреля делал в Генпрокуратуре.
"Не помню. Мог быть и на допросе, и мог быть на встрече ", - сказал Грановский, добавив, что также "не помнит, чтобы одновременно с Суркисами посещал ГПУ".
В ГПУ же ответили, что в тот день Грановский действительно посещал ведомство, "пользуясь правом беспрепятственно посещать органы госвласти", но на "личный прием к генпрокурору не обращался".
Напомним:
- Ранее "Схемы" рассказали, что Дмитрий Крючков вместе с соратником президента Игорем Кононенко, бизнесменами Григорием и Игорем Суркисом, а также другими высокопоставленными чиновниками, вероятно, причастен к схемам по выводу сотен миллионов гривен из нескольких украинских облэнерго.
- В ноябре 2018 года прокуроры САП обнародовали подозрение Крючкову.
- 17 апреля Соломенский суд Киева взял под стражу бизнесмена Дмитрия Крючкова, которого 15 апреля экстрадировали из Германии в Украину, с альтернативой залога в размере 7 миллионов гривен, хотя обвинение ходатайствовало о залоге в 346 миллионов гривен.
- Тогда же прокуроры САП заявили, что планируют обжаловать это решение.
- Но уже 19 апреля Крючкова выпустили из СИЗО под залог в 7 миллионов гривен, которую внес его адвокат Александр Лысак, и обязали носить электронный браслет.
- Впоследствии суд отказал в удовлетворении апелляции САП по увеличению размера залога Крючкова – и оставил ее без изменений.
- Сами Суркисы (миноритарные акционеры полудержавного "Запорожьеоблэнерго") тоже фигурируют в деле Крючкова. Пока только как свидетели, но следствие официально исследует их роль в этой коррупционной схеме.
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