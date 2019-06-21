Хищение в энергетике: Суркисы тихонько встречались с Луценко – СМИ

Братья-бизнесмены Григорий и Игорь Суркисы неафишировано посещали Генеральную прокуратуру после того, как в Украину был экстрадирован экс-руководитель компании "Энергосети" Дмитрий Крючков, который может дать на них показания.

Об этом сообщают "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый") в спецрепортаже "Команда Фи".

Машину братьев-бизнесменов Суркисов, которая выехала с территории Генпрокуратуры в Киеве, журналисты заметили 25 апреля.

В тот же период из Германии в Украину был экстрадирован Крючков, и были обнародованы записи его телефонных разговоров с ближайшим соратником пятого президента Петра Порошенко Игоря Кононенко и братьями Суркис.

Крючков вместе с Суркисами являются фигурантами дела НАБУ о хищении сотен миллионов гривен из полудержавного "Запорожьеоблэнерго". Записи их телефонных разговоров журналисты ранее обнародовали в расследовании о причастности Кононенко к аферам в энергетике.

В ГПУ на это отметили, что 25 апреля Суркисы "находились на личном приеме граждан, который осуществлялся генеральным прокурором, по вопросам обеспечения принятия правоохранительными органами скоординированных мер в расследовании уголовных производств о деятельности Федерации футбола Украины".

Такую же версию письменно подтвердил журналистам и Григорий Суркис.

"В этот день я был на личном приеме граждан генеральным прокурором Украины в связи с уголовными производствами о деятельности Федерации футбола Украины", - написал он.

Журналисты напоминают, что 2 мая в день празднования в Вене дня рождения олигарха Дмитрия Фирташа, Григорий Суркис уверял, что "никоим образом никогда не был с Крючковым ничем связан, никак с ним никогда не занимался бизнесом".

Но впоследствии Суркис все же признал, что определенные финансовые отношения между ним и обвиняемым в сделках Крючковым были.

"Когда-то один человек, который для меня близкий, попросил дать фирме господина Крючкова гарантию от моего депозита. Я ее предоставил. Предоставил дважды. То есть, он получал средства под гарантию моего депозита – то есть кредит. Первый раз он погасил этот кредит. А второй – нет. Скажите, пожалуйста, если мы зарабатывали, как вы рассказывали в своей программе о том, что мы зарабатывали огромные средства – если речь шла о 4 миллионах 300 тысячах гривен, если я не ошибаюсь, второй раз, когда я предоставил по просьбе своего друга господину Крючкову или его фирме", - сказал Суркис.

Бизнесмен не уточнил, какого друга имел в виду.

В то же время следствие установило, что среди предприятий, которые соглашались платить за электроэнергию не напрямую облэнерго, а именно компании Дмитрия Крючкова, были и предприятия олигарха Дмитрия Фирташа. Последнего братья Суркисы называют своим другом, хотя при этом и отрицают, что имеют с ним какие-то бизнес-интересы.

Также съемочная группа "Схем" зафиксировала, что 25 апреля сразу после Суркисов закрытую территорию Генпрокуратуры покидал и народный депутат Александр Грановский, известный своими связями и влиянием среди правоохранителей.

Парламентарий не смог объяснить, что именно 25 апреля делал в Генпрокуратуре.

"Не помню. Мог быть и на допросе, и мог быть на встрече ", - сказал Грановский, добавив, что также "не помнит, чтобы одновременно с Суркисами посещал ГПУ".

В ГПУ же ответили, что в тот день Грановский действительно посещал ведомство, "пользуясь правом беспрепятственно посещать органы госвласти", но на "личный прием к генпрокурору не обращался".

Напомним: