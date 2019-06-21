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У центрі Києва перекриють низку вулиць через КиївПрайд

П'ятниця, 21 червня 2019, 17:36

З 18:00 22 червня до 18:00 23 червня на низці вулиць у центрі столиці буде тимчасово обмежений рух у зв'язку із проведенням КиївПрайду.

Про це повідомляє поліція Києва у Facebook.

Згідно з оприлюдненою картою, рух перекриють на вулицях Хрещатик, Льва Толстого, Володимирській, Богдана Хмельницького, Антоновича, Тарасівській, Великій Васильківській, Пушкінській та бульварі Шевченка. 

 

Київська адміністрація закликала мешканців бути толерантною під час Маршу рівності і показати, що в столиці немає місця дискримінації.  

"Я закликаю всіх мешканців і гостей міста продемонструвати свою толерантність до всіх людей, незалежно від гендеру, сексуальної орієнтації, національності, віросповідання, кольору шкіри, фізичного стану, поглядів тощо. Адже мова йде насамперед про права людини, про право кожного з нас залишатись собою", – сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Нагадаємо:

  • З 16 червня у Києві триває серія культурно-просвітницьких заходів під егідою "КиївПрайд", яка завершиться Маршем рівності у неділю, 23 червня. 
  • Прогнозувалося, що у 2019 році на марші буде близько 10 тисяч учасників.
  • Очікується також, що на цьогорічному марші окремою колоною пройдуть ЛГБТ-військові. 
  • У зв’язку з проведенням масових заходів зміниться робота трьох станцій метрополітену.

Українська правда

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Теми: Київдороги
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