У центрі Києва перекриють низку вулиць через КиївПрайд

З 18:00 22 червня до 18:00 23 червня на низці вулиць у центрі столиці буде тимчасово обмежений рух у зв'язку із проведенням КиївПрайду.

Про це повідомляє поліція Києва у Facebook.

Згідно з оприлюдненою картою, рух перекриють на вулицях Хрещатик, Льва Толстого, Володимирській, Богдана Хмельницького, Антоновича, Тарасівській, Великій Васильківській, Пушкінській та бульварі Шевченка.

Київська адміністрація закликала мешканців бути толерантною під час Маршу рівності і показати, що в столиці немає місця дискримінації.

"Я закликаю всіх мешканців і гостей міста продемонструвати свою толерантність до всіх людей, незалежно від гендеру, сексуальної орієнтації, національності, віросповідання, кольору шкіри, фізичного стану, поглядів тощо. Адже мова йде насамперед про права людини, про право кожного з нас залишатись собою", – сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Нагадаємо: