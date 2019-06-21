В центре Киева перекроют ряд улиц из-за КиевПрайда
С 18:00 22 июня до 18:00 23 июня на ряде улиц в центре столицы будет временно ограничено движение в связи с проведением КиевПрайда.
Об этом сообщает полиция Киева в Facebook.
Согласно обнародованной карте, движение перекроют на улицах Крещатик, Льва Толстого, Владимирской, Богдана Хмельницкого, Антоновича, Тарасовской, Большой Васильковской, Пушкинской и бульваре Шевченко.
Киевская администрация призвала жителей быть толерантным во время Марша равенства и показать, что в столице нет места дискриминации.
"Я призываю всех жителей и гостей города продемонстрировать свою толерантность ко всем людям, независимо от гендера, сексуальной ориентации, национальности, вероисповедания, цвета кожи, физического состояния, взглядов. Ведь речь идет, прежде всего, о правах человека, о праве каждого из нас оставаться собой", - сказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Напомним:
- С 16 июня в Киеве продолжается серия культурно-просветительских мероприятий под эгидой "КиевПрайд", которая завершится Маршем равенства в воскресенье, 23 июня.
- Прогнозировалось, что в 2019 году на марше будет около 10 000 участников.
- Ожидается также, что на нынешнем марше отдельной колонной пройдут ЛГБТ-военные.
- В связи с проведением массовых мероприятий изменится работа трех станций метрополитена.