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Філарет звільнив настоятеля монастиря за неявку на "собор"

П'ятниця, 21 червня 2019, 18:10

Колишній патріарх УПЦ Київського патріархату Філарет звільнив настоятеля Свято-Феодосіївського монастиря у Києві архимандрита Макарія (Папіша) за те, що він відмовився взяти участь у так званому "соборі" КП.

Про це повідомляє BBC Україна.

Зазначається, що на місце Макарія Філарет призначив архимандрита Андрія (Маруцака), присутнього на "соборі", і пообіцяв висвятити його у єпископи.

Згідно з повідомленням, у п'ятницю 21 червня Андрій привіз наказ Філарета в монастир. За його словами, як відзначає BBC, монастир перебуває в підпорядкуванні Філарета як голови Київської єпархії ПЦУ.

"Ситуація така, що фактично монастир архімандрит Макарій з братією захопив через те, що вони хочуть належати ПЦУ", - пояснив Андрій.

Він також додав, що викликали поліцію, аби "зафіксувати факт рейдерства".

Крім того, повідомляється, що Макарій відмовився піти з посади намісника собору.

"Ми не йдемо у відкол і залишаємось в ПЦУ. Епіфаній затвердив мене вже намісником монастиря", - заявив він.

За інформацією BBC, в соборі зібралися представники обох сторін, на вулиці кілька нарядів поліції та автобуси з правоохоронцями.

"Зараз на місці працюють юристи обох сторін. Настоятель Макарій відмовляється передати керівництво. У свою чергу призначений Філаретом настоятель збирає свої речі і, можливо, покине будівлю монастиря", - ідеться у повідомленні.

Згодом, о 19 годині вечора, архієпископ ПЦУ Євстратій Зоря повідомив у Facebook, що "прихильники "роз‘єднавчих зборів"" покинули монастир.

"Братія Феодосіївського монастиря м. Києва відстояла обитель від спроби протиправно змінити намісника. Прихильники "роз‘єднавчих зборів" полишили його територію. Монастир як був дотепер, так і залишається у Православній Церкві України під омофором Блаженнійшого Митрополита Епіфанія", - написав він.

Як відзначає видання, Свято-Феодосіївський монастир належав УПЦ Київського патріархату, але після створення ПЦУ перейшов до неї.

Читайте також: Як Філарет пішов від Епіфанія і що тепер буде з ПЦУ

Нагадаємо:

  • 20 червня Філарет скликав "помісний собор", на якому постановив відновити ліквідовану УПЦ КП і скасував визнання Православної церкви України.
  • У ПЦУ не визнали "собор", зазначивши, що зібрання у Володимирському соборі означає розкол з усіма канонічними та юридичними наслідками.

"Українська правда" у Threads

Теми: церкваФіларетполіція
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