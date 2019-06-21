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Филарет уволил настоятеля монастыря за неявку на "собор"

Пятница, 21 июня 2019, 18:10

Бывший патриарх УПЦ Киевского патриархата Филарет освободил настоятеля Свято-Феодосиевского монастыря в Киеве архимандрита Макария (Папиша) за то, что он отказался принять участие в так называемом "соборе" КП.

Об этом сообщает BBC Украина.

Отмечается, что на место Макария Филарет назначил архимандрита Андрея (Маруцака), присутствовавшего на "соборе", и пообещал посвятить его в епископы.

Согласно сообщению, в пятницу 21 июня Андрей привез приказ Филарета в монастырь. По его словам, как отмечает BBC, монастырь находится в подчинении Филарета в качестве главы Киевской епархии ПЦУ.

"Ситуация такова, что фактически монастырь архимандрит Макарий с братией захватил из-за того, что они хотят принадлежать ПЦУ", - пояснил Андрей.

Он также добавил, что вызвали полицию, чтобы "зафиксировать факт рейдерства".

Кроме того, сообщается, что Макарий отказался покинуть должность наместника собора.

"Мы не идем на раскол и остаемся в ПЦУ. Епифаний уже утвердил меня наместником монастыря", - заявил он.

По информации BBC, в соборе собрались представители обеих сторон, на улице несколько нарядов полиции и автобусы с правоохранителями.

"Сейчас на месте работают юристы обеих сторон. Настоятель Макарий отказывается передать руководство. В свою очередь, назначенный Филаретом настоятель собирает свои вещи и, возможно, покинет здание монастыря", - говорится в сообщении.

Впоследствии, в 19 часов вечера, архиепископ ПЦУ Евстратий Зоря сообщил в Facebook, что "сторонники "раскольнического собрания"" покинули монастырь.

"Братия Феодосиевского монастыря г.Киева отстояла обитель от попытки противоправно изменить наместника. Сторонники ""раскольнического собрания" покинули его территорию. Монастырь как был до сих пор, так и остается в Православной Церкви Украины под омофором Блаженнейшего Митрополита Епифания", - написал он.

Как отмечает издание, Свято-Феодосиевский монастырь принадлежал УПЦ КП, но после создания ПЦУ перешел к ней.

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Напомним:

  • 20 июня Филарет созвал "поместный собор", на котором постановил восстановить ликвидированную УПЦ КП и отменил признание Православной церкви Украины.
  • В ПЦУ не признали "собор", отметив, что собрание Филарета во Владимирском соборе означает раскол со всеми каноническими и юридическими последствиями.

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Темы: церковьФиларетполиция
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