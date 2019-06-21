Филарет уволил настоятеля монастыря за неявку на "собор"

2178 просмотров
Пятница, 21 июня 2019, 18:10

Бывший патриарх УПЦ Киевского патриархата Филарет освободил настоятеля Свято-Феодосиевского монастыря в Киеве архимандрита Макария (Папиша) за то, что он отказался принять участие в так называемом "соборе" КП.

Об этом сообщает BBC Украина.

Отмечается, что на место Макария Филарет назначил архимандрита Андрея (Маруцака), присутствовавшего на "соборе", и пообещал посвятить его в епископы.

Согласно сообщению, в пятницу 21 июня Андрей привез приказ Филарета в монастырь. По его словам, как отмечает BBC, монастырь находится в подчинении Филарета в качестве главы Киевской епархии ПЦУ.

"Ситуация такова, что фактически монастырь архимандрит Макарий с братией захватил из-за того, что они хотят принадлежать ПЦУ", - пояснил Андрей.

Он также добавил, что вызвали полицию, чтобы "зафиксировать факт рейдерства".

Кроме того, сообщается, что Макарий отказался покинуть должность наместника собора.

"Мы не идем на раскол и остаемся в ПЦУ. Епифаний уже утвердил меня наместником монастыря", - заявил он.

По информации BBC, в соборе собрались представители обеих сторон, на улице несколько нарядов полиции и автобусы с правоохранителями.

"Сейчас на месте работают юристы обеих сторон. Настоятель Макарий отказывается передать руководство. В свою очередь, назначенный Филаретом настоятель собирает свои вещи и, возможно, покинет здание монастыря", - говорится в сообщении.

Как отмечает издание, Свято-Феодосиевский монастырь принадлежал УПЦ КП, но после создания ПЦУ перешел к ней.

Напомним:

  • 20 июня Филарет созвал "поместный собор", на котором постановил восстановить ликвидированную УПЦ КП и отменил признание Православной церкви Украины.
  • В ПЦУ не признали "собор", отметив, что собрание Филарета во Владимирском соборе означает раскол со всеми каноническими и юридическими последствиями.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: церковь Филарет полиция


powered by lun.ua
Материалы по теме
Как Филарет ушел от Епифания и что теперь будет с ПЦУ 20 июня 2019, 19:20
ПЦУ не будет отлучать Филарета от церкви 20 июня 2019, 15:46
Филарет: Если ПЦУ захочет, мы примем ее в Киевский патриархат 20 июня 2019, 14:33
Все новости
Главные новости
"Слуга народа" представляет своих мажоритарщиков
Зеленский ответил на петицию: не может уволить Авакова
Рейтинги партий Порошенко и Смешко падают: свежий опрос
"Слуга народа" работает над коалиционным соглашением. С кем готовы договариваться
Все новости
мимими

Меган Маркл призвала людей дарить дом собачкам и кошкам

Медицина

Что следует знать о вакцинации детей с хроническими заболеваниями

мнение

Почему собаки иногда имеют такой печальный взгляд?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів