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Зеленський звільнив причетного до прослушки ексзаступника голови СБУ з військової служби

П'ятниця, 21 червня 2019, 20:52

Президент Володимир Зеленський звільнив генерал-полковника Олега Фролова з військової служби.

Відповідний указ від 21 червня оприлюднено на сайті глави держави.

"Звільнити генерал-полковника Фролова Олега Володимировича з військової служби в запас Служби безпеки України у зв’язку з проведенням організаційних заходів із правом носіння військової форми одягу", -

Раніше повідомлялося, що Зеленський звільнив двох заступників голови Служби безпеки та 5 начальників обласних управлінь.

Заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка пояснив звільнення

Фролова з посади заступника голови СБУ "причетністю до багатьох протиправних діянь, в тому числі, які вчинялися під час виборчої кампанії".

"І це, насправді, для них тільки початок цього шляху, я маю на увазі звільнення, інші речі будуть здійснюватись у процесуальному порядку", – зазначив Рябошапка.

Нагадаємо:

  • 23 червня 2015 року на той час президент Петро Порошенко призначив Фролова заступником голови СБУ.
  • 11 червня 2019 року Зеленський звільнив Фролова з посади.
  • Фролова як заступника голови СБУ звинувачували у прослуховуванні офісу кандидата в президенти Зеленського.
  • 4 березня до Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про невідому коробку на даху будівлі по вулиці Білоруській. Охоронець Зеленського розповів правоохоронцям, що на даху житлового будинку невідомі особи встановлювали підозрілі предмети.
  • Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція Києва виявила під офісом Зеленського елементи апаратури прослуховування.

Українська правда
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