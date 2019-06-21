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Зеленский уволил причастного к прослушке эксзампреда СБУ с военной службы

Пятница, 21 июня 2019, 20:52

Президент Владимир Зеленский освободил генерал-полковника Олега Фролова с военной службы в запас Службы безопасности.

Соответствующий указ от 21 июня обнародован на сайте главы государства.

"Уволить генерал-полковника Фролова Олега Владимировича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", -

Ранее сообщалось, что Зеленский уволил двух заместителей председателя Службы безопасности и 5 начальников областных управлений.

Заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка объяснил освобождение Фролова от должности зампреда СБУ "причастностью ко многим противоправным деяниям, в том числе, которые совершались во время избирательной кампании".

"И это, на самом деле, для них только начало этого пути, я имею в виду увольнения, другие вещи будут осуществляться в процессуальном порядке", - отметил Рябошапка.

Напомним:

  • 23 июня 2015 года президент Петр Порошенко назначил Фролова заместителем председателя СБУ.
  • 11 июня 2019 года Зеленский освободил Фролова от должности.
  • Фролова как заместителя председателя СБУ обвиняли в прослушивании офиса кандидата в президенты Зеленского.
  • 4 марта в Шевченковский управления полиции поступило сообщение о неизвестной коробке на крыше здания по улице Белорусской. Охранник Зеленского рассказал правоохранителям, что на крыше жилого дома неизвестные лица устанавливали подозрительные предметы.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция Киева обнаружила под офисом Зеленского элементы аппаратуры прослушивания.

Украинская правда
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