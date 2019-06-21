Порошенко відмовився бути "батьком нації" і йде в депутати

П'ятий президент і перший в списку своєї оновленої партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко іде в парламент.

Про це він написав у Твіттері.

"Президент України – найпочесніша та найважча посада для українця. Зараз же, повірте, я залишаюсь в політиці не задля посад. Я іду в парламент, щоб важко працювати!", - заявив Порошенко.

Раніше його партійці відзначали, що він має стати не депутатом, а "батьком нації".

"Щось типу Качинського у Польщі, який ніяких посад не займає, але насправді має найбільший авторитет і вплив", – пояснили в оточенні Порошенка.

Крім того, за даними УП, його наближеним начебто таки вдалося переконати політика, що після президентської висоти натискання кнопочки в парламенті – не його рівень.

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Нагадаємо:

За результатами останнього дослідження Центру "Социс" та Комітету виборців, проведеного 14-19 червня, рейтинги партії Порошенка потроху падають.