Порошенко відмовився бути "батьком нації" і йде в депутати
П'ятий президент і перший в списку своєї оновленої партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко іде в парламент.
Про це він написав у Твіттері.
"Президент України – найпочесніша та найважча посада для українця. Зараз же, повірте, я залишаюсь в політиці не задля посад. Я іду в парламент, щоб важко працювати!", - заявив Порошенко.
Раніше його партійці відзначали, що він має стати не депутатом, а "батьком нації".
"Щось типу Качинського у Польщі, який ніяких посад не займає, але насправді має найбільший авторитет і вплив", – пояснили в оточенні Порошенка.
Крім того, за даними УП, його наближеним начебто таки вдалося переконати політика, що після президентської висоти натискання кнопочки в парламенті – не його рівень.
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Нагадаємо:
За результатами останнього дослідження Центру "Социс" та Комітету виборців, проведеного 14-19 червня, рейтинги партії Порошенка потроху падають.