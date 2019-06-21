Порошенко отказался быть "отцом нации" и идет в депутаты

Пятый президент и первый в списке своей обновленной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко идет в парламент.

Об этом он написал в Твиттере.

"Президент Украины - почетная и трудная должность для украинца. Сейчас же, поверьте, я остаюсь в политике не ради должностей. Я иду в парламент, чтобы тяжело работать!", - заявил Порошенко.

Ранее его партийцы отмечали, что он должен стать не депутатом, а "отцом нации".

"Что-то типа Качиньского в Польше, никаких должностей не занимает, но на самом деле имеет самый большой авторитет и влияние", - пояснили в окружении Порошенко.

Кроме того, по данным УП, его приближенным вроде бы удалось убедить политика, что после президентской высоты нажатия кнопочки в парламенте - не его уровень.

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Напомним: