Військовій делегації ЄС показали на передовій докази присутності військ РФ

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Субота, 22 червня 2019, 15:16

Військова делегація Європейського союзу на чолі з головою Військового комітету ЄС генералом Клаудіо Граціано відвідала район проведення операції Об'єднаних сил, де її ознайомили з доказами присутності російських військ.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський ознайомив іноземних гостей з поточною безпековою ситуацією в районі проведення ООС. Продемонстрував матеріальні докази присутності російських військ на українському Донбасі та поінформував голову Військового комітету ЄС про хід гуманітарного розмінування у Донецькій та Луганській областях", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Сирський і Граціано обговорили окремі питання процесу розведення сторін на Луганщині.

Під час зустрічі високі гості отримали нагоду поспостерігати за спільними тренуваннями екіпажу вертольоту МІ-24 армійської авіації, авіанавідників та операторів безпілотних літальних апаратів.

Перед цим з Граціано зустрівся заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок.

Учасники зустрічі обговорили актуальні питання розвитку співробітництва у форматі Україна-ЄС у контексті Спільної політики безпеки та оборони ЄС, налагодження прямих контактів по лінії оборонних відомств.

Граціано підтвердив підвищену увагу ВК ЄС до розвитку ситуації на Донбасі та в акваторіях Азовського та Чорного морів. "Саме для ознайомлення з військово-оперативною ситуацією я приїхав в Україну та відвідаю східні регіони і проведу зустрічі з посадовими особами Міністерства оброни України, Генерального штабу ЗСУ та керівництвом Операції об’єднаних сил", - зазначив голова ВК ЄС.

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Теми: ЄС Об'єднані сили на Донбасі


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