Военной делегации ЕС показали на передовой доказательства присутствия войск РФ

Военная делегация Европейского союза во главе с председателем Военного комитета ЕС генералом Клаудио Грациано посетила район проведения операции Объединенных сил, где была ознакомлена с доказательствами присутствия российских войск.

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сирский ознакомил иностранных гостей с текущей ситуацией по безопасности в районе проведения ООС. Продемонстрировал материальные доказательства присутствия российских войск на украинском Донбассе и проинформировал председателя Военного комитета ЕС о ходе гуманитарного разминирования в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.

Кроме того, Сирский и Грациано обсудили отдельные вопросы процесса разведения сторон на Луганщине.

Во время встречи высокие гости получили возможность понаблюдать за совместными тренировками экипажа вертолета Ми-24 армейской авиации, авианаводчиков и операторов беспилотных летательных аппаратов.

Перед этим с Грациано встретился заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.

Участники встречи обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества в формате Украина-ЕС в контексте Общей политики безопасности и обороны ЕС, налаживание прямых контактов по линии оборонных ведомств.

Грациано подтвердил повышенное внимание ВК ЕС к развитию ситуации на Донбассе и в акваториях Азовского и Черного морей. "Именно для ознакомления с военно-оперативной ситуацией я приехал в Украину и посещу восточные регионы и проведу встречи с должностными лицами Министерства обороны Украины, Генерального штаба ВСУ и руководством Операции объединенных сил", - отметил председатель ВК ЕС.